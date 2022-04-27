Овчарка загрызла насмерть 12-летнюю шахматистку в Сочи

По информации прокуратуры Лазаревского района Краснодарского края, 12-летняя Полина приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова.

"На территории комплекса "Аквалоо" в одном из закрытых корпусов содержались собака с щенками, которая напала на девочку 2009 года рождения", — сообщает пресс-служба горадминистрации. Девочка перелезла через забор, увидев щенков. На участке на нее набросилась овчарка, в результате школьница получила смертельные травмы.

"В связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам Куниковой Полины Сергеевны (2009 года рождения) Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося", — говорится в сообщении.

"Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии", — говорится в заявлении.

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