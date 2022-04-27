Советник Зеленского Арестович: если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье

Об этом он заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину. Тот спросил, сможет ли группировка "ПМР" захватить Кишинев и как быстро. "Там где-то 5-7 тысяч военнослужащих. У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что в этом случае она может сделать, то это обратиться за помощью к Украине и Румынии", — считает Арестович.

Он подчеркнул, что последняя является страной НАТО, поэтому России тогда "будет совсем весело".

При этом советник главы ОП отметил, что и для Украины Молдова является ближайшим соседом, судьба которого стране небезразлична.

"Мы всегда с молдавским народом стояли и будем стоять. Поэтому они могут и к нам обращаться за помощью", — заверил он.

На вопрос, способна ли Украина "захватить Тирасполь" (столица самопровозглашенного непризнанного государства "Приднестровская Молдавская Республика". — Ред.), заявил, что это территория суверенной Молдовы и украинцы не могут себе позволить даже подобного рода заявления.

"Только после обращения молдавской стороны… Мы справимся, если понадобиться", — подытожил Арестович.