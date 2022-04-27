Помощник тренера сборной Эстонии поделился мнением после игры с Польшей

Александр Барков — советский и российский хоккеист, игравший в "Сибири", московском "Спартаке", а также в Италии и Финляндии. В качестве главного тренера работал в таких клубах как "Металлург" из Магнитогорска, в казанском "Ак Барсе", в молодежной сборной Китая и Финляндии. В данный момент является тренером молодежной сборной Эстонии и помощником главного тренера в первой сборной Эстонии.

Хоккейная площадка на турнире больше той, на которой вы готовились?

Стадион очень уютный, вмещает 3-3,5 тысяч зрителей. Хоккейная площадка стандартных, европейских размеров. Мы тренировались в Кохтла-Ярве на такой же и одну товарищескую игру против сборной Литвы сыграли в таких же условиях.

Можете прокомментировать игру в целом?

Первая игра против хозяев. Сборная Польши хорошая, сильная команда. Одни из явных фаворитов турнира. Начало первого периода, выдалось достаточно напряжённым, сказывалось видимо ещё и волнение игроков на старте такого представительного турнира. В дальнейшем старались выровнять игру, создали несколько хороших моментов, но здорово играл вратарь соперника. Свои голы пропустили, скажем так, совсем из не вынужденных ошибок. Нужно отдать должное сопернику, они играли хорошо, владели инициативой чаще.

Чем остались довольны несмотря на поражение, а чем нет?

В составе нашей команды можем выделить вратаря Вильям-Хенрика Койтмаа, опытных защитников Лаури Лахесалу и Александра Осипова. Очень старались нападающие первой пятёрки, но в завершающей стадии им сегодня не везло. Неплохо играли молодые ребята, Даниил Кулинтцев, Патрик Коокмаа, Йоги Клаус. Конечно, ждём улучшения игры от всех игроков. Чтобы выигрывать, нам нужно играть лучше. Довольны игрой в меньшинстве, а вот наше большинство тоже нужно улучшать.

Следующая игра сборной Эстонии состоится в четверг против сборной Японии, начало встречи в 17:30.

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