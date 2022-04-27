Президента Финляндии обследуют в больнице из-за затянувшегося ковида
Из-за болезни глава финского государства продолжает работать дистанционно, пишет Yle.
Президент Саули Ниинистё проходит обследование в больнице по причине затянувшейся коронавирусной инфекции. Об этом сообщает канцелярия главы государства.
У Ниинистё был обнаружен ковид 19 апреля. Согласно сообщению канцелярии, президент чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.
Сам Ниинистё написал в Фейсбуке, что его участие в завтрашних торжественных мероприятиях по случаю Дня ветеранов из-за короны ограничится одной приветственной речью.
Из-за ковида уже было перенесено несколько официальных зарубежных визитов Ниинистё. Согласно конституции Финляндии, если глава государства по какой-то причине не может выполнять свои обязанности, его заменяет премьер-министр.