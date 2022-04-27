Александра Усика лишили звания ”Почетного жителя Симферополя”

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал новость о том, что Александра Усика лишили звания ”Почетного гражданина Симферополя”: "Понятно, что это в большей степени эмоциональное решение. Александр в каком-то смысле — заложник ситуации. И наверное, первое время он не понимал, как себя вести. Поэтому у него начались все эти метания. Сначала сфотографировался с автоматом, потом сказал, что автомат брал не для военных действий, а для защиты своей семьи, потом уехал из страны тренироваться… Надо понимать, что давление с украинской стороны на него было огромным. И сложно сказать насколько искренне, но под этим давлением он начал даже пытаться говорить на украинском языке и финансово помогать ВСУ. Наверное, это расстроило людей в его родном городе, поэтому он там перестал быть почетным гражданином. Все просто".