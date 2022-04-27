Российского бойца UFC попросили выйти на поединок без флага

Сергей Хандожко подчеркнул, что это не распространялось на фотосессию после поединка. Боец добавил, что изначально планировал выход под версию композиции ”Полковнику никто не пишет” с вставкой цитаты из фильма ”Брат-2” ”Are you a gangsters? No, we are Russians”. Однако ему пришлось использовать песню в аутентичном варианте.

Хандожко подрался впервые за 2,5 года и одержал победу техническим нокаутом над американцем Дуайтом Грантом. Россиянин получил бонус за лучший бой вечера.

Всего на счету Хандожко 27 побед при шести поражениях. В UFC он одержал две победы и потерпел одно поражение.

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