Состоялась церемония чествования Овечкина: он в тройке лучших снайперов

Этому событию посвящён один из секторов в фойе арены, где размещены различные значимые вехи в карьере Овечкина в ”Кэпиталз”. Саму встречу с ”Айлендерс” он пропускает из-за повреждения верхней части тела, пишет Чемпионат .

Напомним, в марте Овечкин в матче всё с тем же ”Нью-Йорк Айлендерс” отметился голом, который стал для него 767-м в НХЛ. Благодаря этому россиянин обошёл Яромира Ягра в списке лучших снайперов за всю историю лиги и вышел на единоличное третье место. Для этого форварду потребовалось всего 1256 игр — это на 477 матчей меньше, чем провёл Ягр (1733).