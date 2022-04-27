Состоялась церемония чествования Овечкина: он в тройке лучших снайперов
Перед заключительной домашней игрой регулярного чемпионата НХЛ ”Вашингтон Кэпиталз” устроил официальную церемонию чествования 36-летнего российского форварда Александра Овечкина по случаю выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Об этом сообщает пресс-служба ”столичных” в ”Твиттере”.
Этому событию посвящён один из секторов в фойе арены, где размещены различные значимые вехи в карьере Овечкина в ”Кэпиталз”. Саму встречу с ”Айлендерс” он пропускает из-за повреждения верхней части тела, пишет Чемпионат.
Напомним, в марте Овечкин в матче всё с тем же ”Нью-Йорк Айлендерс” отметился голом, который стал для него 767-м в НХЛ. Благодаря этому россиянин обошёл Яромира Ягра в списке лучших снайперов за всю историю лиги и вышел на единоличное третье место. Для этого форварду потребовалось всего 1256 игр — это на 477 матчей меньше, чем провёл Ягр (1733).
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 77 матчах за ”Вашингтон”, в которых набрал 90 (50+40) очков и заработал коэффициент полезности ”+8”.
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