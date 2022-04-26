ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (62-й день) | ВСУ освободили пять населенных пунктов в Херсонской области. Путин согласился на участие ООН и МККК в эвакуации людей с "Азовстали"
- В ООН сообщили, что Путин согласился на участие ООН и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
— Источники Ъ и РБК говорят, что прямых губернаторских выборов в 2022 году не будет. Окончательное решение ожидается завтра.
— Киев предлагает провести специальный раунд мирных переговоров с Россией рядом с осажденным заводом ”Азовсталь” в Мариуполе. Москва назвала это "театральным жестом".
— Путин в беседе с Эрдоганом заявил, что Мариуполь "освобожден", боевые действия там не ведутся, а военным, обороняющим "Азовсталь", предложил сдаться.
— Финский концерн Valio объявил о продаже своего российского бизнеса группе компаний ”Велком”.
— Из-за инцидентов в Приднестровье президент Молдовы созвала заседание Совбеза. МИД РФ при этом заявил, что Россия хотела бы избежать сценария, при котором Москве придётся вмешаться в конфликт в Приднестровье.
В Приднестровье установили «красный» уровень террористической опасности из-за ряда атак, в том числе воинской части и вышек радиотелецентра.
— Норвегия выделит $44 млн на закупку оружия для Украины под руководством Великобритании, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.
- Россия перекроет поставки газа в Польшу из-за отказа Варшавы платить в рублях.
- Генсек ООН на встрече с Путиным осудил вторжение и предложил создать совместную группу по гуманитарным коридорам.
- ООН: число украинских беженцев до конца года может достичь 8,3 млн.
- Россия лишилась права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года.
- Немецкий завод по производству военной техники попросил Берлин позволить направить в Украину 88 танков.
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