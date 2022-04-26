Почему на встрече с Путиным не было Щербаковой и Большунова

Из 15 золотых медалистов Игр на встрече присутствовали лишь 9. Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева — все чемпионы командного турнира фигуристов (так и не получившие медали из-за неопределенной ситуации по Валиевой). А также Денис Спицов, Алексей Червоткин и Вероника Степанова — победители лыжных эстафет, пишет Sports.ru.

Среди тех, кого на встрече не было, — Александр Большунов и Анна Щербакова, наши единственные чемпионы в личных видах. Еще не было эстафетчиков Сергея Устюгова, Татьяны Сориной, Юлии Ступак и Натальи Непряевой. Объяснения были разными.

Большунов пропустил встречу из-за проблем со здоровьем. Вот что сказал Юрий Бородавко, тренер российского лыжника: ”Саша сегодня не едет на встречу с президентом. У него есть определенные вопросы по здоровью. Существуют требования, которые мы должны выполнять перед встречей с руководством. Он не сдавал ПЦР-тесты. Он заболел в Кировске, плюс позавчера лечил зубы. Все проблемы — это отголоски молодости, когда в регионах неправильно или не до конца вылечили зубы. Сейчас это все всплывает. Пока есть возможность, нужно заняться своим здоровьем. В новый сезон нужно войти в боевой готовности”.

Щербакова не уходила на карантин, а уже в день встречи с Путиным выступит на шоу Этери Тутберидзе в Нижнем Новогороде. За 2 дня до встречи в Кремле она тоже каталась — на шоу ”Чемпионы на льду” в Самаре.

Тутберидзе в Кремле тоже не было — на встрече с Путиным и членами Правительства РФ присутствовали ее ученики Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Как и Щербакова, сегодня она будет на шоу в Нижнем Новгороде.

Об Устюгове высказался его его партнер по команде Алексей Червоткин: ”Нет Большунова и Устюгова? Думаю, что по семейным обстоятельствам. Если нужно, сами расскажут”.

Почему встречу пропустили Сорина, Ступак и Непряева — пока неизвестно.

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