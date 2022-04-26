Эпп Мяэ получит от Таллинна 2800 евро

За серебряную медаль ее ждет премия в размере 2800 евро. Тренерам спортсменки Ахто Раска и Максиму Молонову выплатят по 600 евро, пишет Rus.err.ee.

Напомним, что в финале чемпионата Европы в весовой категории до 76 кг Эпп Мяэ уступила Ясемин Адар из Турции.

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