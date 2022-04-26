Спорт в Эстонии
26.04.2022, 18:31

Эпп Мяэ получит от Таллинна 2800 евро

 
Эпп Мяэ
Эпп Мяэ
Foto: Andres Putting

Столичные власти намерены премировать ставшую в конце марта серебряным призером чемпионата Европы по борьбе эстонскую спортсменку Эпп Мяэ.

За серебряную медаль ее ждет премия в размере 2800 евро. Тренерам спортсменки Ахто Раска и Максиму Молонову выплатят по 600 евро, пишет Rus.err.ee.

Напомним, что в финале чемпионата Европы в весовой категории до 76 кг Эпп Мяэ уступила Ясемин Адар из Турции.

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