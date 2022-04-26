Взрывы в Приднестровье: президент Молдовы говорит о напряженности внутри непризнанной республики

”Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта”, — сказала Санду.

Молдавский президент указала на существование ”напряженности” между разными силами в Приднестровье, что делает регион уязвимым и создает определенные риски. В Кишиневе не планируют устраивать блокады Приднестровья, заверила Санду, призвав граждан сохранять спокойствие и проверять источники информации.

Санду добавила, что молдавские власти обладают информацией о взрыве на аэродроме в Тирасполе, однако не в курсе причин произошедшего.

Молдавский ВСБ рекомендовал государственным ведомствам повысить интенсивность патрулирования на границе и внутри страны; повысить уровень готовности органов, ответственных за общественный порядок и безопасность; а также усилить проверки передвижений близ Зоны безопасности и уровень охраны объектов критической инфраструктуры.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о связи взрывов с Украиной, передает в Telegram ”ТСВ Приднестровье”. ”Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину”, — сообщил он.

Красносельский отметил, что Приднестровье после начала российской военной операции на Украине сохраняло нейтралитет. Он заверил, что Приднестровье ”не получится” втянуть в конфликт вопреки планам организаторов взрывов, и призвал Кишинев вместе ”сохранить мир”. ”Приднестровье сумеет себя защитить. Мы однозначно найдем всех, кто является соучастником данных преступных деяний”, — подчеркнул приднестровский лидер.

Красносельский также попросил власти Украины расследовать случаи ”незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов здесь, на территории Приднестровья”.