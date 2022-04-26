Взрывы в Приднестровье: президент Молдовы говорит о напряженности внутри непризнанной республики
Произошедшие в последние дни в непризнанном Приднестровье взрывы и обстрелы связаны с ”разными силами внутри Приднестровья”, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации, заявила президент Молдовы Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности (ВСБ), передает РБК со ссылко на Newsmaker.
”Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта”, — сказала Санду.
Молдавский президент указала на существование ”напряженности” между разными силами в Приднестровье, что делает регион уязвимым и создает определенные риски. В Кишиневе не планируют устраивать блокады Приднестровья, заверила Санду, призвав граждан сохранять спокойствие и проверять источники информации.
Санду добавила, что молдавские власти обладают информацией о взрыве на аэродроме в Тирасполе, однако не в курсе причин произошедшего.
Молдавский ВСБ рекомендовал государственным ведомствам повысить интенсивность патрулирования на границе и внутри страны; повысить уровень готовности органов, ответственных за общественный порядок и безопасность; а также усилить проверки передвижений близ Зоны безопасности и уровень охраны объектов критической инфраструктуры.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о связи взрывов с Украиной, передает в Telegram ”ТСВ Приднестровье”. ”Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину”, — сообщил он.
Красносельский отметил, что Приднестровье после начала российской военной операции на Украине сохраняло нейтралитет. Он заверил, что Приднестровье ”не получится” втянуть в конфликт вопреки планам организаторов взрывов, и призвал Кишинев вместе ”сохранить мир”. ”Приднестровье сумеет себя защитить. Мы однозначно найдем всех, кто является соучастником данных преступных деяний”, — подчеркнул приднестровский лидер.
Красносельский также попросил власти Украины расследовать случаи ”незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов здесь, на территории Приднестровья”.
В последние дни в Приднестровье произошли несколько взрывов. Днем ранее, 25 апреля, в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности, в МВД непризнанной республики предположили, что речь шла о стрельбе из РПГ.
Позднее, утром 26 апреля, в поселке Маяк были выведены из строя две ”самые мощные” антенны радиотелецентра, которые ретранслировали российское радио, об этом сообщили в МВД непризнанной республики. Власти Приднестровья рассказали также, что в этот же день подверглась нападению воинская часть в селе Парканы. Приднестровское правительство сочли эти инциденты терактами и объявило красный уровень террористической угрозы.
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились с подписанием соглашения ”О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы”.
В непризнанной республике, которая граничит с Украиной, с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта, начавшегося в годы распада Советского Союза, находятся российские миротворческие силы.