Эксперт назвал причины, почему конфликт в Приднестровье выгоден России, но не Украине

При этом Россия продолжает дестабилизировать обстановку в Республике Молдова. Несмотря на то, что у нее не получилось достигнуть своих стратегических целей в Украине и у нее, казалось бы, не хватит сил на все одновременно. Но вчера мне в руки попался отчет королевского объединенного института оборонных исследований, который назывался "Operation Z: The Death Throes of an Imperial Delusion", и там четко говорится, что Россия не отказалась от своих планов дестабилизировать ситуацию в Молдове, и как я понимаю, эти провокации в Приднестровье — один из элементов "раскачивания лодки".