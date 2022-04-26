Эксперт назвал причины, почему конфликт в Приднестровье выгоден России, но не Украине

При этом Россия продолжает дестабилизировать обстановку в Республике Молдова. Несмотря на то, что у нее не получилось достигнуть своих стратегических целей в Украине и у нее, казалось бы, не хватит сил на все одновременно. Но вчера мне в руки попался отчет королевского объединенного института оборонных исследований, который назывался "Operation Z: The Death Throes of an Imperial Delusion", и там четко говорится, что Россия не отказалась от своих планов дестабилизировать ситуацию в Молдове, и как я понимаю, эти провокации в Приднестровье — один из элементов "раскачивания лодки".

Что-то наверняка сказать сложно, но вчера для того, чтобы выстрелить в здание МГБ использовали гранатомет, который есть на вооружении только у России и собственно Приднестровья. Сегодня утром выстрелили по телекоммуникационным вышкам. В телеграм-каналах появилась информация о том, что это было сделано с помощью дронов. Но кто будет посылать дроны-камикадзе для того, повредить какие-то вышки в Приднестровье, сейчас ведь весь контент потребляется по другим каналам связи.

Кто стоит — мы не знаем. Некоторые говорят, что это — внутренние разборки, кто-то сводит счета друг с другом: местные олигархи с МГБ или внутри структуры что-то происходит. Но если отвлечься и вспомнить Чехова: "Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить". Вот Приднестровье — это такое же ружье для России, которое висит на сцене и должно выстрелить.

"В Приднестровье ситуация накаляется, де-факто власти объявили красный код террористической угрозы. Официальные власти Республики Молдова в Кишиневе заявлений пока не сделали, президент страны сегодня созвала Совет безопасности (разговор проходил 26 апреля примерно в 13.00 по таллиннскому времени — прим. RusDelfi). Мы расцениваем все, что сейчас происходит как элемент провокации", — говорит Сиркели.

А какая конечная цель? Ведь дестабилизация ситуации не поможет добиться поставленных целей в Украине. Или поможет?

Я думаю, они так открывают второй фронт, на который международное сообщество вынуждено будет тратить ресурсы, чтобы потушить пламя. Международному сообществу нужно будет отвечать на эти вызовы в том числе, мы понимаем это. Республика Молдова защитить себя в военном плане не может, в отличие от Украины. Поэтому если военный конфликт будет локализован только в Украине, то риска возникновения Третьей мировой войны не будет. В случае же, если с Республикой Молдова произойдет такая ситуация, то она будет нуждаться в защите. Я сомневаюсь, что Молдова своими силами сможет отразить военную угрозу.

Раньше все ожидали, что военная угроза ждет нас только в том случае, если весь юго-восток Украины будет захвачен. После того, как стало очевидно, что российские войска не в состоянии выйти к границам Республики Молдова, все успокоились, потому что поняли, что такая угроза нам в ближайшем времени не угрожает. Сейчас же мы видим, что существуют и другие вызовы. Угроза смены режима, уличные протесты, все это нельзя сбрасывать со счетов.

Российские СМИ обвиняют во всех терактах украинскую сторону. Есть ли хоть малейшие основания у таких обвинений?

Я думаю, что Украине сейчас не выгодно. Украине выгодно, чтобы конфликт был локализован только на Донбассе. Также Украине было бы выгодно, чтобы кто-то открыл второй фронт для России — на том же Кавказе. Это вынудило бы Россию отвлекаться на защиту своих интересов там. Также сюда подошла бы угроза Приднестровью, но не со стороны Украины, а со стороны самой Молдовии, например. Это заставило бы Россию отвлекать свои военные ресурсы туда.