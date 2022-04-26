Эксперт назвал причины, почему конфликт в Приднестровье выгоден России, но не Украине
Исполнительный директор центра Piligrim-Demo Михаил Сиркели рассказал RusDelfi о том, какая сейчас обстановка в граничащем с Одесской областью Приднестровье и кому выгодно дестабилизировать ситуацию в регионе.
В понедельник днем произошли взрывы в здании Министерства госбезопасности в Тирасполе.
Во вторник утром в Приднестровье произошли новые взрывы — объектом подрыва стала вышка телетранслятора, транслировавшего радио из РФ. Никто не пострадал.
"В Приднестровье ситуация накаляется, де-факто власти объявили красный код террористической угрозы. Официальные власти Республики Молдова в Кишиневе заявлений пока не сделали, президент страны сегодня созвала Совет безопасности (разговор проходил 26 апреля примерно в 13.00 по таллиннскому времени — прим. RusDelfi). Мы расцениваем все, что сейчас происходит как элемент провокации", — говорит Сиркели.
А есть информация о том, кто стоит за этими провокациями?
Кто стоит — мы не знаем. Некоторые говорят, что это — внутренние разборки, кто-то сводит счета друг с другом: местные олигархи с МГБ или внутри структуры что-то происходит. Но если отвлечься и вспомнить Чехова: "Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить". Вот Приднестровье — это такое же ружье для России, которое висит на сцене и должно выстрелить.
Что-то наверняка сказать сложно, но вчера для того, чтобы выстрелить в здание МГБ использовали гранатомет, который есть на вооружении только у России и собственно Приднестровья. Сегодня утром выстрелили по телекоммуникационным вышкам. В телеграм-каналах появилась информация о том, что это было сделано с помощью дронов. Но кто будет посылать дроны-камикадзе для того, повредить какие-то вышки в Приднестровье, сейчас ведь весь контент потребляется по другим каналам связи.
При этом Россия продолжает дестабилизировать обстановку в Республике Молдова. Несмотря на то, что у нее не получилось достигнуть своих стратегических целей в Украине и у нее, казалось бы, не хватит сил на все одновременно. Но вчера мне в руки попался отчет королевского объединенного института оборонных исследований, который назывался "Operation Z: The Death Throes of an Imperial Delusion", и там четко говорится, что Россия не отказалась от своих планов дестабилизировать ситуацию в Молдове, и как я понимаю, эти провокации в Приднестровье — один из элементов "раскачивания лодки".
А какая конечная цель? Ведь дестабилизация ситуации не поможет добиться поставленных целей в Украине. Или поможет?
Я думаю, они так открывают второй фронт, на который международное сообщество вынуждено будет тратить ресурсы, чтобы потушить пламя. Международному сообществу нужно будет отвечать на эти вызовы в том числе, мы понимаем это. Республика Молдова защитить себя в военном плане не может, в отличие от Украины. Поэтому если военный конфликт будет локализован только в Украине, то риска возникновения Третьей мировой войны не будет. В случае же, если с Республикой Молдова произойдет такая ситуация, то она будет нуждаться в защите. Я сомневаюсь, что Молдова своими силами сможет отразить военную угрозу.
Раньше все ожидали, что военная угроза ждет нас только в том случае, если весь юго-восток Украины будет захвачен. После того, как стало очевидно, что российские войска не в состоянии выйти к границам Республики Молдова, все успокоились, потому что поняли, что такая угроза нам в ближайшем времени не угрожает. Сейчас же мы видим, что существуют и другие вызовы. Угроза смены режима, уличные протесты, все это нельзя сбрасывать со счетов.
Российские СМИ обвиняют во всех терактах украинскую сторону. Есть ли хоть малейшие основания у таких обвинений?
Я думаю, что Украине сейчас не выгодно. Украине выгодно, чтобы конфликт был локализован только на Донбассе. Также Украине было бы выгодно, чтобы кто-то открыл второй фронт для России — на том же Кавказе. Это вынудило бы Россию отвлекаться на защиту своих интересов там. Также сюда подошла бы угроза Приднестровью, но не со стороны Украины, а со стороны самой Молдовии, например. Это заставило бы Россию отвлекать свои военные ресурсы туда.
Республика Молдова сейчас не в состоянии решить конфликт с Приднестровьем военным путем. Этот вариант даже не рассматривается, у политического руководства даже нет мыслей воспользоваться ситуацией, которая складывается, чтобы военным путем вернуть Приднестровье. Если бы у нас забрали Приднестровье, все были бы рады, потому что Республика Молдова рассматривает Приднестровье исключительно как угрозу. К сожалению, Молдова не может даже ответить на эту угрозу, не то что идти в наступление. Это немыслимо и нереально. В военном плане страна очень слаба, да и на политической арене нет таких политиков, которые задумывались бы о том, чтобы решить ситуацию военным путем.
Поэтому получается, что Молдове это не выгодно, Украине это не выгодно, потому что это — дополнительный фронт на который она должна была бы оттягивать свои ресурсы. Таким образом, остается третий игрок — Россия, которая пытается использовать провокации в Приднестровье как элемент дестабилизации в регионе. Либо это какие-то личные разборки.
Также на прошлой неделе у нас парламент принял решение о запрете символов V, Z и георгиевской ленточки. Это очень сильно раскалывает общество, и я так думаю, Россия уже прикладывает усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию к 9 мая чтобы вынудить правительство пойти на какие-то меры. И это может вызвать протесты. Вполне возможно, что Приднестровье сейчас — это угроза. "Ребята, если вы не откажитесь от антироссийских действий, у нас еще есть козыри в рукаве. Будьте внимательны", — ведь Россия восприняла запрет георгиевских ленточек именно как антироссийские действия.
Предположим, у России получилось дестабилизировать обстановку в Республике Молдова и Приднестровье. Какова ее конечная цель все-таки? Вторая, как там говорят, "спецоперация"?
Украина сейчас недовольна позицией Молдовы, хотя у нас проевропейское правительство. Однако мы не можем присоединиться ко всем жестким санкциям по ряду причин — слабость в военном плане, слабость в информационном плане (у нас неограниченно действуют российские информационные источники), плюс очень высокая зависимость от российского газа и наличие Приднестровья. У нас огромное количество людей, которые солидарны с Россией, а не с Украиной, потому что потребляют контент российских СМИ. Мы прекрасно понимаем всю опасность ситуации, поэтому мы стараемся делать не очень жесткие шаги по отношению к России, но при этом солидаризироваться с Украиной.
С одной стороны, Украине это не нравится, но с другой стороны — и России было бы выгоднее иметь здесь режим, который поддерживал бы российские действия на уровне государства. Тогда ее поддерживали бы не только Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея.
Более того, если бы у власти в Молдове остались бы пророссийские силы, то так бы и было. В 2020 году пророссийский кандидат Игорь Додон проиграл президентские выборы, а выиграла проевропейская Майя Санду. Она инициировала досрочные парламентские выборы, на которых выиграла ее партия. То есть, у нас полностью сменилось правительство.
Естественно, Россия потеряла Молдову как своего политического союзника. Сейчас же режим недружественный по отношению к России, но и не враждебный.
Таким образом дестабилизация в Приднестровье выгодна России по двум причинам.
Первая — возможность смены режима. Они также пытаются повысить недовольство в обществе — например, из-за повышающихся цен на газ. Люди не удовлетворяются аргументами, что такова конъюнктура на рынке. Они говорят, что стоит брать пример с Сербии и Венгрии, которые "прогнулись" под Россию.
Вторая причина — открытие "второго фронта" (не обязательно в военном плане), чтобы Западу пришлось бы думать, что делать, чтобы не допустить смену режима в Республике Молдова.