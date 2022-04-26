Таллинн представит жителям Ласнамяэ проект масштабной реконструкции улицы Варраку

”Мы хотим сделать улицу Варраку более безопасной и повысить качество окружающего городского пространства. Планируется построить качественные пешеходные и велосипедные дорожки, повысить безопасность перекрестков и улучшить уличное освещение, а также привести в порядок парковочные места и добавить новое озеленение, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. — Мы хотим сделать улицу такой, чтобы горожане были довольны новой средой и организацией движения. С этой целью мы приглашаем всех желающих высказать свое мнение относительно нового облика улицы”.

По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, при проектировании улицы Варраку учитывалось, что в здании по адресу Пунане, 69 работают четыре детских и молодежных учреждения.

”Школу по интересам Тондираба, Ласнамяэскую музыкальную школу, молодежный центр Ласнамяэ и Ласнамяэский холл для игры в бадминтон ежедневно посещают сотни ребят. Новые пешеходные и велосипедные дорожки помогут сделать их путь гораздо безопаснее. Родителям, которые привозят своих детей на машине, отведено десять мест для кратковременной парковки”, — отметила Юрченко.

В окрестностях улицы Варраку планируется создать сеть пешеходно-велосипедных дорожек шириной 2-6 м. На перекрестках с улицами Вилисуу и Пунане планируется построить островки безопасности, которые сделают пересечение дороги более безопасным. Поскольку потребность в светофоре пропадет, его планируется ликвидировать. Помимо этого, будут созданы возможности для того, чтобы пешеходы и велосипедисты могли более безопасно пересекать перекрестки улицы Варраку — в частности, с ул. Пунане и Вилисуу. На улице будут проведены работы по озеленению, появятся новые деревья и места для отдыха.