ИССЛЕДОВАНИЕ | Половина жителей Эстонии готовы отдать за автомобиль свою годовую зарплату

”Мы организовали опрос в Эстонии, Латвии и Литве, и в целом предпочтения людей оказались достаточно схожими. В случае эстонцев можно заметить, что жители нашей страны уже больше не желают покупать действительно дешевые машины”, — отметил руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель. Если среди эстонцев 18% указали, что они были бы готовы заплатить за автомобиль сумму, соответствующую, максимум, размеру своей шестимесячной зарплаты, то в Латвии и Литве такой ценовой класс предпочли бы 24% респондентов.

В общей сложности 18% жителей Эстонии указали, что они совершенно не поддерживают использование машин или не хотят купить машину сами. В части этого вопроса проявилась и наибольшая разница между ответами женщин и мужчин — среди мужчин лишь 10% ответили, что обладание транспортным средством их не интересует, тогда так среди женщин такой ответ указали 25%. Кроме того, мужчины выразили большую готовность платить более крупную сумму за свой автомобиль. Среди мужчин 14% ответили, что они были бы готовы уплатить за машину сумму, превышающую их месячную зарплату за 24 месяца. Доля ответивших таким образом женщин составила около 8%.

”Три процента от всех респондентов ответили, что вместо покупки автомобиля они предпочитают его арендовать. Сегмент краткосрочной аренды автомобилей расширяется быстрыми темпами, и можно предположить, что этот показатель будет постоянно увеличиваться. С позиции окружающей среды данную тенденцию можно однозначно считать предпочтительной. То же самое можно сказать и об увеличивающемся интересе к электромобилям, которые с помощью банка Citadele можно приобрести на выгодных лизинговых условиях”, — отметил Моппель. В Литве аренду автомобиля предпочли бы целых шесть процентов и в Латвии четыре процента респондентов.