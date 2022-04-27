ИССЛЕДОВАНИЕ | Половина жителей Эстонии готовы отдать за автомобиль свою годовую зарплату
Весной авторынок всегда активизируется, и именно в это время многие люди ищут для себя транспортное средство, желая купить новую машину или поменять старую. Из исследования банка Citadele выяснилось, что 50% жителей Эстонии были бы готовы заплатить за новую машину сумму, соответствующую их месячной зарплате за период от 6 до 24 месяцев, и 11% были бы готовы израсходовать сумму, превышающую их зарплату за 24 месяца.
”Мы организовали опрос в Эстонии, Латвии и Литве, и в целом предпочтения людей оказались достаточно схожими. В случае эстонцев можно заметить, что жители нашей страны уже больше не желают покупать действительно дешевые машины”, — отметил руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель. Если среди эстонцев 18% указали, что они были бы готовы заплатить за автомобиль сумму, соответствующую, максимум, размеру своей шестимесячной зарплаты, то в Латвии и Литве такой ценовой класс предпочли бы 24% респондентов.
В общей сложности 18% жителей Эстонии указали, что они совершенно не поддерживают использование машин или не хотят купить машину сами. В части этого вопроса проявилась и наибольшая разница между ответами женщин и мужчин — среди мужчин лишь 10% ответили, что обладание транспортным средством их не интересует, тогда так среди женщин такой ответ указали 25%. Кроме того, мужчины выразили большую готовность платить более крупную сумму за свой автомобиль. Среди мужчин 14% ответили, что они были бы готовы уплатить за машину сумму, превышающую их месячную зарплату за 24 месяца. Доля ответивших таким образом женщин составила около 8%.
”Три процента от всех респондентов ответили, что вместо покупки автомобиля они предпочитают его арендовать. Сегмент краткосрочной аренды автомобилей расширяется быстрыми темпами, и можно предположить, что этот показатель будет постоянно увеличиваться. С позиции окружающей среды данную тенденцию можно однозначно считать предпочтительной. То же самое можно сказать и об увеличивающемся интересе к электромобилям, которые с помощью банка Citadele можно приобрести на выгодных лизинговых условиях”, — отметил Моппель. В Литве аренду автомобиля предпочли бы целых шесть процентов и в Латвии четыре процента респондентов.
Чтобы выбрать для себя идеальный автомобиль, 43% респондентов готовы потратить от 1 до 3 месяцев. Тем не менее, 29% ограничились бы лишь одним месяцем. Шесть процентов жителей Эстонии были бы готовы потратить даже больше года, чтобы найти для себя идеального четырехколесного друга.
Заказанный банком Citadele и проведенный исследовательской фирмой Norstat опрос прошел в начале года во всех странах Балтии. В каждой стране были опрошено 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.