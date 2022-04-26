Президент Карис для Politico: пришло время перестать бояться и начать смелее помогать Украине

Карис призывает мыслить нестандартно. Необходимо немедленно ввести нефтяное эмбарго. По словам Кариса, платя России за энергию, мы продолжаем финансировать войну. Карис напоминает, что в прошлом году Кремль заработал 180 миллиардов евро на продаже сырой нефти и нефтепродуктов.

По мнению Кариса, экономические санкции должны быть сильными и эффективными, не иметь никаких исключений и действовать незамедлительно. Он говорит, что это будет означать некоторые неудобства для нас самих, но в этом случае нам стоит просто посмотреть на фотографии украинских городов и сел после ухода российской армии. "Когда мы посмотрим в лицо путинской войне, мы поймем, что неудобства, которые мы испытываем, находясь под покровом Европейского Союза и НАТО , ничто по сравнению со страданиями украинцев", — пишет Карис.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить Украине сильное военное сопротивление, и вести себя так так, чтобы санкции, направленные на изоляцию России, сделали стоимость войны для Москвы настолько высокой, что в конечном ей придется уйти", — пишет Карис.

Карис напоминает, что, согласно статье 51 Устава ООН , каждое государство-член Организации Объединенных Наций имеет неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. Карис подчеркивает слово "коллективную", потому что оно отражает очень важный момент: Украина имеет право защищать себя, а все остальные, для которых этот устав является краеугольным камнем международных отношений, обязаны ей помочь. "Вот что означает коллективная самооборона для Украины", — отмечает Карис.

Карис призывает оказывать Украине более эффективную, заметную и смелую помощь. Цель России, по словам Кариса, — уничтожить существующее украинское государство, а цель Европы — не допустить этого. "Пришло время перестать бояться и начать принимать смелые решения", — пишет Карис.

"Это наш провал. Всей Европы . Провал в том, что мы не смогли убедить президента России Владимира Путина не начинать эту войну. И каждый город и село, которые Россия сейчас занимает в Украине , — это часть нашего провала. Каждый раненый, убитый или депортированный украинец — это часть нашего провала, как и миллионы украинских военных беженцев в каждой европейской стране", — пишет Карис.

Карис упоминает предложение Эстонии о том, что часть оплаты за газ может переводиться непосредственно России, а другая часть — на отдельный, замороженный счет для Украины, средства которого в будущем можно будет использовать для восстановления страны. По словам Кариса, газ обратно под землю не вернуть, поэтому неразумно опасаться, что в случае реализации этого предложения газ мы не получим.

Карис также напоминает, что глава Продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предупреждал, что война в Украине приведет мир к самому тяжелому продовольственному кризису со времен Второй мировой войны. В этом контексте Карис говорит, что Украине необходимо оказать поддержку в сохранении Одесского порта открытым для прохода зерновых сухогрузов.

По словам Кариса, западные страны должны установить военное присутствие в этой части Черного моря, чтобы обеспечить безопасное прохождение грузовых судов и судов с гуманитарной помощью.

Карис отмечает, что Украине также необходимо оружие для самообороны: и то, которым украинские военнослужащие уже умеют пользоваться, и более современное, эффективное оружие, требующее быстрой подготовки. "Мы можем предоставить им такую подготовку. По мере того, как война России против Украины переходит в следующую фазу, нам нужно делать гораздо больше для планирования и координации военной помощи, обеспечивать Украину тем, в чем она особенно нуждается”, — пишет Карис.

Война в Европе затрагивает всех нас, считает Карис, и никто не должен ее игнорировать. Игнорировать ее — значит предавать Европу. "И только эффективные санкции и мужество Украины в конце концов приведут нас к тому, что Россия начнет по существу и серьезно обсуждать прекращение огня. Только тогда наконец-то станет возможно говорить о мире", — пишет Карис.

По словам Кариса, нашей целью должен быть мир на условиях украинцев. "Мы не будем давить на президента Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки, мы не будем навязывать идею, что плохой мир лучше войны. Мы не примем мир, на который Украине придется соглашаться под прицелом ракет", — говорит Карис.

"Только Украина может выиграть эту войну, — цитирует Карис режиссера и журналиста Ээро Эпнера, который посетил Киев вместе с президентами стран Балтии и Польши. — Но если война будет проиграна, то проиграет не Украина: проиграем мы".

"Мы не можем — мы не должны — проиграть", — добавляет Карис.

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