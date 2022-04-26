Сборная Эстонии стартовала на чемпионате мира по хоккею с поражения

На 13-й минуте сборная Польши вышла вперед благодаря шайбе Камила Валега. В середине второго периода хозяева упрочили преимущество, шайбу забросил Павел Зигмунт. В начале третьего периода польская сборная довела счет до крупного, шайбу забросил Филип Коморски и счет стал 3:0 в пользу хозяев турнира.

До матча

Сборная Эстонии в первом же туре чемпионата встречается с главными фаворитами и хозяевами турнира - сборной Польши.

На последнем чемпионате мира, который проходил в Таллинне (в 2019 году), сборная Польши заняла второе место, проиграв Румынии в овертайме. Сборную Польши в основном представляют игроки польского чемпионата, а остальные играют в чемпионатах Чехии или Словакии. В ноябре сборные Польши и Эстонии встречались в рамках Балтийского турнира, который проходил в Таллинне, и тогда хозяева потерпели крупное поражение (1:8).

Эстонская сборная на домашнем чемпионате мира заняла 4 место. На нынешнем чемпионате мира в эстонской сборной заявлено 22 игрока, из которых только четверо являются профессиональными хоккеистами (Роберт Рооба, Кристиан Комбе, Роберт Аррак, Вадим Васёнкин).

Состав нашей сборной довольно молодой (средний возраст 24,5 лет). 11 игроков, т.е. половина команды, впервые сыграют на чемпионате мира. В команде всего четыре игрока старше 30 лет, остальным - от 17 до 28 лет. Увеличить средний возраст команды помогает 43-летний защитник и вечный двигатель сборной - Лаури Лахесалу, для которого это уже 20-й чемпионат мира. Защищать ворота будет опытный вратарь Виллем-Хенрик Койтмаа, второй вратарь совсем молодой.

В последние годы сборная Эстонии показала, что вне зависимости от своего состава, она играет всем сердцем. Как далеко команда пройдет в Польше и сможет ли победить в турнире или завоевать медали, узнаем в воскресенье.

Игру сборной Эстонии против Польши, а также остальные встречи сборной на чемпионате мира будут показывать на каналах ETV+ и ETV2.

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