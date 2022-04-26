В Таллинне завершился чемпионат Эстонии по художественной гимнастике

К своей первой победе в чемпионате Келер шла шесть лет, а три последних года неизменно оставалась с серебром.

Призерами чемпионата в многоборье стали Полина Мурашко и Аделина Беляева. В групповых упражнениях золото завоевала команда тартуского клуба "Ритмика", пишет Rus.err.ee. В соревнованиях чемпионата, который прошел в таллиннском спортивном холле "Калев", в разных возрастных группах выступило в общей сложности свыше 500 гимнасток.

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