В Риге клиентка Bolt попросила таксиста выключить гимн России. За это он вышвырнул ее из автомобиля

Представительница Госполиции Гита Гжибовска подтвердила агентству LETA, что в связи со случившимся в Рижском Земгальском участке начата ведомственная проверка.

Некая женщина сообщила в соцсетях, что она вызвала такси через приложение Bolt. Водитель такси слушал гимн России, женщина попросила его переключить композицию на другую песню, но таксист никак на это не отреагировал.

После этого заиграла еще одна песня на русском языке, которую клиентка попросила переключить или выключить из-за происходящего в Украине. Водитель на это ответил, что это его автомобиль, где работают его правила. В свою очередь, женщина отметила, что она является клиентом и хочет, чтобы музыка была выключена или переключена.

По словам женщины, таксист ей нагрубил, остановил машину около пруда Марас и выволок клиентку из такси за волосы, а потом бросил на землю. Женщина утверждает, что написала заявление в полицию.

Между тем, компания Bolt в соцсетях указала, что описанная ситуация очень неприятна и уму непостижима, а информация передана специалистам по контролю качества водителей. Bolt ограничил доступ к профилю для упомянутого таксиста и теперь он больше не может заниматься перевозкой пассажиров, используя платформу Bolt.

Bolt также пообещала, что после получения запроса от полиции компания предоставит стражам порядка всю необходимую информацию о водителе, ситуации и предпринятым мерам безопасности.