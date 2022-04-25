В Ласнамяэ пройдут инфодни для квартирных товариществ. Управа ждет предложений

Ожидается, что в первую очередь в мероприятии примут участие председатели и члены правления, а также представители обслуживающих фирм квартирных товариществ. 27 апреля инфодень пройдет на эстонском, а 28 апреля –– на русском языке.

”В рамках информационных дней можно будет обсудить вопросы, которые чаще всего являются для квартирных товариществ проблемными. Участие в мероприятии также обеспечит должную готовность справиться с проблемами, которые могут возникнуть в будущем. Мы очень ценим наше сотрудничество с квартирными товариществами и предлагает обсудит темы, которые будут полезны как для начинающих, так и для более опытных председателей”, — сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В этот раз представитель Департамента полиции и погранохраны выступит с докладом на тему ”Конфликты между соседями в многоквартирных домах”, а сотрудник Таллиннской муниципальной полиции раскроет тему ”Cферы ответственности муниципальной полиции в районе Ласнамяэ”.

Управа района Ласнамяэ ждет предложений от представителей квартирных товариществ и обслуживающих фирм относительно того, какие темы было бы интересно обсудить на инфоднях для квартирных товариществ в дальнейшем. Предложения можно присылать на электронную почту lasnamae@tallinnlv.ee.