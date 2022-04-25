Селянне: ”Йокерит” больше не связывается с русскими

”Я нашел покупателей, которые готовы купить бывшую арену ”Йокерита” — ”Хартвалл-Арену” — для себя”, — сказал финн.

Легендарный форвард НХЛ добавил, что санкции в отношении россиян таковы, что на данный момент арену абсолютно невозможно купить, но покупатели найдены. Селянне подчеркнул, что больше не связываются с русскими.

Бывший владелец ”Йокерита” Харри Харкимо ранее продал ”Хартвалл-Арену” Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу, что вызвало недовольство в руководстве финского хоккея. На фоне событий в мире ”Йокерит” покинул КХЛ и не сыграл в плей-офф сезона-2021/22. Из-за этого ”Спартак” автоматически вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

”Йокерит” вернется в чемпионат Финляндии, но сезон-2022/23, согласно имеющимся данным, пропустит. Из-за событий в мире клубы КХЛ покинул ряд иностранных хоккеистов и тренеров.

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