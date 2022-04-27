ПОДКАСТ | Как не довести себя до антидепрессантов? Рассказывает психолог

Никита работал на польской границе, помогая тем, кто был вынужден бежать от военных действий в Украине. И в этом выпуске подкаста мы обсудили, кому точно не стоит идти в волонтеры, как вести себя с травмированными людьми, с теми, кто находится в состоянии шока, горя или апатии.

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Часто мы не знаем, как вести себя с человеком, который был травмирован каким-либо событием. Как говорить с такими людьми, чтобы не навредить?

Бывает так, что в моменте, прямо сейчас люди не готовы говорить о своей проблеме или боли. Иногда человеку надо просто пострадать, поплакать. Это тоже нормальная психологическая реакция. Проблема в том, что часто мы не знаем вообще, как поднять ту или иную тему и как о ней говорить. Самое верное — это не навязываться в стремлении "причинить добро" и не отстраняться, а быть эмоционально доступным. Можно сказать, например: ”я знаю, что тебе плохо, мне тоже плохо и я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, хочешь ты говорить или не хочешь, но, если ты вдруг захочешь об этом поговорить, я хочу, чтобы ты знал/а, что я готов/а помочь”. Таким образом вы даете человеку часть ответственности за свое эмоциональное здоровье. Пытаясь вытянуть человека из этого состояния насильно, вы можете спровоцировать обратную реакцию — он может ”зарыться” в этой проблеме еще больше. Иногда человеку просто надо дать право на эмоции и немного пострадать. Важно дать понять человеку, что когда он будет готов, то вы будете доступны для него.

Как понять, что тот стресс, который мы сейчас испытываем, и то подавленное состояние, в котором мы находимся сейчас, это не норма и что нужно обращаться за помощью.

На самом деле очень интересная тема. Я в последнее время очень много об этом говорю, потому что у нас есть особенность. Мы — люди — из себя представляем биологический организм, и мы привыкли, что если что-то не так, то об этом нам говорит боль. Я недавно ногу сломал, ещё до Польши. Сильно болела, и эта боль мне говорила, что не надо на ногу наступать, надо идти к врачу.