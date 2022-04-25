ИССЛЕДОВАНИЕ | Россия скрывает потери. Кто гибнет на войне с Украиной?
”Медиазона” совместно с командой волонтеров изучила больше 1 700 публикаций о гибели российских военных в Украине. Это больше официального числа погибших, названного Минобороны России в конце марта; реальные потери, конечно, значительно выше. Собранные нами данные позволяют судить о том, что происходит с российской армией во время вторжения.
Вот некоторые выводы:
- Погибли не менее 500 солдат наиболее боеспособных соединений — десантников, морских пехотинцев и спецназовцев.
- Крупные потери понесли псковские и костромские десантники, уже принимавшие участие в боях в Украине в 2014 году.
- Погибли более 300 офицеров. Среди них — два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом.
- На поле боя оказались и те, в чьи задачи вообще не входит война на чужой территории: убиты больше 70 бойцов Росгвардии.
- Погибли не менее 20 летчиков авиации и семеро вертолетчиков.
- Большинство погибших военных — совсем молодые люди из небогатых регионов. 69 из них было не больше 19 лет; некоторые, вероятно, были срочниками.
- С начала войны появилось как минимум 1 744 сообщения о гибели военных из России, следует из данных, собранных ”Медиазоной” и командой волонтеров. Мы изучали публикации в социальных сетях, СМИ и на сайтах госорганов. Речь идет только о кадровых российских военных — тех, кто воевал на стороне ЛДНР, мы не учитывали.
Реальные потери больше — далеко не обо всех погибших публично сообщает пресса, родные, местные власти или образовательные учреждения.
Российские власти говорят о погибших военных крайне неохотно. По традиции обязанность объявлять неприятные новости передается на региональные уровни — о смертях сообщают губернаторы, мэры, городские или районные администрации.
Министерство обороны сообщало о потерях только дважды: 2 и 25 марта — и называло цифры в 498 и 1 351 человек.
Владимир Путин всегда обходит эту тему стороной: он рассказывал о героической гибели отдельных солдат и анонсировал выплаты семьям погибших, но никогда не называл их числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале апреля сказал, что Россия понесла ”значительные” потери и назвал это трагедией; позже ему пришлось уточнить, что он имел в виду последние на тот момент данные Минобороны.
Госдепартамент США оценивал российские потери в 10 тысяч человек на конец марта, не уточняя, идет ли речь только о погибших, или о погибших, раненых и пленных вместе; методику расчетов американские власти не раскрывали. Украина ожидаемо дает самую высокую оценку — Генштаб ВСУ утверждал, что к середине апреля армия России потеряла больше 20 тысяч человек.
Собранная нами по открытым источникам информация не позволяет судить, сколько в действительности военных погибли в Украине — цифра в 1 744 человека лишь незначительно превышает данные Минобороны месячной давности. Но она позволяет судить о том, что происходит с российской армией во время вторжения.
Погибли больше 300 офицеров, 44 из них — в звании от подполковника и выше
Россия с начала войны потеряла не меньше 317 офицеров, треть из них — это старший состав, то есть майоры, подполковники и полковники. Практически каждое пятое сообщение о гибели касалось офицера — впрочем, это не значит, что пятая часть погибших были офицерами.
У такой значительной доли известных нам офицерских потерь может быть по крайней мере два объяснения, которые не противоречат друг другу. Во-первых, как говорил ”Би-би-си” эксперт британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности Самуэль Кренни-Эванс, погибшим офицерам уделяют больше внимания — их тела доставляют домой в первую очередь, а о гибели, как правило, сообщают публично. Во-вторых, замечает Кренни-Эванс, российские офицеры действительно чаще оказываются на поле боя, чем, например, их западные коллеги, поскольку ”сержанты в российской армии чаще всего лишь управляют техникой или исполняют приказы, то есть они никем не руководят”.
На войне погибло 44 офицера в чине от подполковника
На сегодняшний день официально подтверждены сообщения о смерти двух заместителей командующих армиями — это генерал-майор из 41-й армии Андрей Суховецкий и генерал-майор Владимир Фролов из 8-й армии. Кроме того, погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий. Ни в одном из этих случаев ни Россия, ни Украина не объяснили, как генералы оказались под огнем противника.
Украина утверждает, что во время вторжения были убиты еще три генерал-майора: начальник штаба 41-й армии Виталий Герасимов, командующий 29-й армией Андрей Колесников и командир 150-й мотострелковой дивизии Олег Митяев. Кроме того, появлялись сообщения о гибели двух генерал-лейтенантов: Андрея Мордвичева, командующего 8-й армией, и Якова Резанцева, командующего 49-й армией. Последние двое якобы погибли на аэродроме Чернобаевка в Херсонской области.
Ни ”Медиазоне”, ни другим журналистам пока не удалось подтвердить гибель офицеров из этого списка в других источниках. Все эти случаи мы не учитывали.
ВДВ понесли тяжелые потери под Киевом, а морпехи — на востоке; погибли четыре командира
Помимо офицерского состава, Вооруженные силы РФ понесли потери в войсках, которые принято считать элитными и наиболее боеспособными — это ВДВ, морская пехота и спецназ.
Больше всего сообщений — о десантниках: с начала вторжения погиб как минимум 351 боец ВДВ. Самые большие потери — не менее 49 человек — понес 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк. По данным ”Би-би-си”, именно он участвовал в наступлении на Киев и увяз в боях в северной части области — Буча, Гостомель, Ирпень. Среди погибших — 12 офицеров и командир полка, 40-летний полковник Сергей Сухарев.
Та же участь в Киевской области постигла знаменитых псковских десантников: в старейшей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии убито как минимум 40 человек. 16 из них — офицеры, в том числе трое подполковников: начальник артиллерии 104-го полка Александр Окружнов, замполит 234-го полка Виктор Кузьмин и Юрий Агарков (его должность выяснить пока не удалось).
Как минимум 25 погибших — в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (Улан-Удэ), в бою погиб замкомандира Денис Глебов. Еще 15 убитых служили в 247-ом гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку из-под Ставрополя. Полк лишился и командира, 38-летнего полковника Константина Зизевского и еще четверых офицеров, среди них командир десантно-штурмового взвода и командир разведроты.
По словам опрошенных ”Би-би-си” экспертов, командование нередко использует десантников для решения задач, которые могли бы быть поставлены и перед обычной пехотой — но именно к ВДВ относятся наиболее боеспособные части российской армии. И псковские, и костромские десантники уже участвовали в войне в Донбассе в 2014 году. Тогда их участие скрывалось: о попавших в плен Минобороны сообщало, что те ”заблудились” и случайно оказались на территории Украины или уволились и поехали на войну ”добровольцами”, а погибших хоронили тайно.
Другое важное для России направление, Мариуполь, штурмовали морские пехотинцы, среди них погибло не меньше 91 человека. В числе погибших — 42-летний командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Алексей Шаров и 19 его подчиненных. Под Мариуполем погиб и замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий.
Кроме того, с начала вторжения были убиты 45 спецназовцев разных подразделений ВС РФ. 25 из них точно служили в ГРУ, 11 из них — в 22-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения.
Также погиб подполковник ФСБ Алексей Крюков, предположительно он служил в ЦСН ФСБ ”Альфа”.
Известно также о 20 случаях гибели пилотов самолетов и 7 — вертолетов; есть пилоты и среди пленных. Потери среди летчиков особенно болезненны для армии: подготовка одного пилота фронтовой авиации первого класса занимает 7-8 лет и стоит около 3,4 млн долларов. Вместе с летчиком гибнет и дорогая техника.
По данным OSINT-проекта Oryx, за 60 дней войны Россия потеряла 12 ударных вертолетов Ка-52 ”Аллигатор” — это может составлять до 10% от всего парка. Стоимость одного Ка-52 — 857 млн рублей. Украинским войскам удалось сбить и семь сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, каждый стоит более миллиарда рублей. Минобороны России при этом с первых дней войны утверждало, что противовоздушная оборона Украины уничтожена практически полностью.
Есть среди погибших силовиков и те, кто вообще не относится к Вооруженным силам. Так, были убиты как минимум пятеро полицейских и 78 бойцов Нацгвардии. 15 из них служили в ОМОНе, в чьи задачи входит подавление протестов и сопровождение обысков и задержаний, а не боевые действия за границей. Еще 15 погибших — из спецназа внутренних войск, а шестеро — из СОБРа. В конце февраля и начале марта колонны омоновцев и собровцев были разбиты под Киевом и Харьковом.
Погибшие из мотострелковых и танковых войск, как правило, служили в разных частях. Здесь выделяются только 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (как минимум 22 погибших) и 5-я отдельная гвардейская танковая бригада (как минимум 23 погибших). Обе дислоцированы в Бурятии.
В первые дни вторжения Россия несла тяжелые потери
Дата гибели указана примерно в 700 сообщениях. Количество потерь в день по этим данным едва ли отражает реальную картину, однако позволяет предположить, в какие дни бои были самыми напряженными.
Согласно этим данным, Россия понесла серьезные потери уже в первый день войны, когда пыталась наступать сразу по нескольким направлениям, в том числе к Киеву. Позже, когда российские войска уйдут из этого района, Минобороны начнет отрицать планы по захвату украинской столицы и назовет эти действия ”сковыванием” ВСУ.
Большие потери российская армия несла и 12 марта — вероятно, во время активных боев за Мариуполь.
Погибают молодые и бедные
Большинство погибших — военнослужащие из небогатых регионов. Самые высокие потери в двух республиках: Дагестане и Бурятии, где медианная зарплата едва превышает 20 тысяч рублей. Такое количество погибших может объясняться не только демографией и низким уровнем зарплат, но и особым отношением к воинской службе.
Жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения России, практически нет в сводках.
Почти в тысяче сообщений упоминается возраст — больше всего погибших в группе 21-23 года. 69 солдатам не исполнилось и 20 лет, а 13 из них едва достигли совершеннолетия. Есть среди погибших и срочники — последние такие сообщения приходили с затонувшего в Черном море ракетного крейсера ”Москва”.
Под Харьковом, к примеру, был убит 20-летний Павел Позанен, его мать сообщила журналистам, что юношу перевели на контракт незаконно, и дело уже рассматривалось военной прокуратурой. Еще двое погибших — 18-летний Денис Ярославцев из Башкирии и 19-летний Александр Бобров из Алтайского края — были призваны в конце ноября 2021 года и к началу войны едва отслужили необходимый для заключения контракта трехмесячный срок.
Владимир Путин в начале марта говорил, что на войну отправляют только профессиональных военных, а не срочников. Буквально на следующий день Министерство обороны признало, что обнаружило ”несколько фактов” присутствия солдат срочной службы. В ведомстве уверяли, что к тому моменту большинство из них были уже на территории России. При этом и Бобров, и Ярославцев погибли в начале апреля — через месяц после заверений Минобороны.
Власти Украины не раз говорили, что российская сторона отказывается забирать тела погибших. Неясно, изменилась ли сейчас ситуация или многие так и остаются непогребенными.
Из собранных данных видно, что между гибелью и похоронами иногда проходит значительное время — чаще всего оно составляет около двух недель.