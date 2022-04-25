ИССЛЕДОВАНИЕ | Россия скрывает потери. Кто гибнет на войне с Украиной?

Госдепартамент США оценивал российские потери в 10 тысяч человек на конец марта, не уточняя, идет ли речь только о погибших, или о погибших, раненых и пленных вместе; методику расчетов американские власти не раскрывали. Украина ожидаемо дает самую высокую оценку — Генштаб ВСУ утверждал, что к середине апреля армия России потеряла больше 20 тысяч человек.

Владимир Путин всегда обходит эту тему стороной: он рассказывал о героической гибели отдельных солдат и анонсировал выплаты семьям погибших, но никогда не называл их числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале апреля сказал, что Россия понесла ”значительные” потери и назвал это трагедией; позже ему пришлось уточнить, что он имел в виду последние на тот момент данные Минобороны.

Министерство обороны сообщало о потерях только дважды: 2 и 25 марта — и называло цифры в 498 и 1 351 человек.

Российские власти говорят о погибших военных крайне неохотно. По традиции обязанность объявлять неприятные новости передается на региональные уровни — о смертях сообщают губернаторы, мэры, городские или районные администрации.

Реальные потери больше — далеко не обо всех погибших публично сообщает пресса, родные, местные власти или образовательные учреждения.

Собранная нами по открытым источникам информация не позволяет судить, сколько в действительности военных погибли в Украине — цифра в 1 744 человека лишь незначительно превышает данные Минобороны месячной давности. Но она позволяет судить о том, что происходит с российской армией во время вторжения.

Погибли больше 300 офицеров, 44 из них — в звании от подполковника и выше

Россия с начала войны потеряла не меньше 317 офицеров, треть из них — это старший состав, то есть майоры, подполковники и полковники. Практически каждое пятое сообщение о гибели касалось офицера — впрочем, это не значит, что пятая часть погибших были офицерами.

У такой значительной доли известных нам офицерских потерь может быть по крайней мере два объяснения, которые не противоречат друг другу. Во-первых, как говорил ”Би-би-си” эксперт британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности Самуэль Кренни-Эванс, погибшим офицерам уделяют больше внимания — их тела доставляют домой в первую очередь, а о гибели, как правило, сообщают публично. Во-вторых, замечает Кренни-Эванс, российские офицеры действительно чаще оказываются на поле боя, чем, например, их западные коллеги, поскольку ”сержанты в российской армии чаще всего лишь управляют техникой или исполняют приказы, то есть они никем не руководят”.

На войне погибло 44 офицера в чине от подполковника

На сегодняшний день официально подтверждены сообщения о смерти двух заместителей командующих армиями — это генерал-майор из 41-й армии Андрей Суховецкий и генерал-майор Владимир Фролов из 8-й армии. Кроме того, погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий. Ни в одном из этих случаев ни Россия, ни Украина не объяснили, как генералы оказались под огнем противника.