ВИДЕО | "Все уехали, работы нет, Вильнюс — большая деревня" — блогер разрушил популярные мифы о литовской столице

"В последние дни марта, я впервые оказался в Вильнюсе. В столице Литвы, стоящей на холмах и реках Вильня и Нярис. Я никогда не был в этом городе, хоть и всегда хотел посмотреть, как живут литовцы и как выглядит Вильнюс. Эта поездка оправдала все мои ожидания и развеяла много мифов о Литве. В этом выпуске я расскажу о своих первых впечатлениях и покажу вам этот литовский город, — пишет автор в описании к видео. — Когда говорят о Литве, то у людей, далеких о стран Балтии, сразу возникают ассоциации с навязанными пропагандой мифами о том, что "все уехали, работы нет, страна вымирает, а Вильнюс — большая деревня". Такие заблуждения встречаются даже среди жителей нашей Эстонии. А тем временем Вильнюс активно догоняет Таллинн по качеству жизни, зарплатам и инвестициям".