"Хорошая тату должна стоить дорого, а за плохую мастер должен платить клиенту сам": тату-мастер рассказала о тонкостях профессии, вдохновении и призвании
Блогер RusDelfi Нина Солопушкина продолжает брать интервью у представителей различных профессий, рассказывая нам о том. чего не увидеть невооруженным взглядом. Как люди приходят в ту или иную профессию? и почему это так важно — найти свое призвание?
Людям свойственно запоминать важные моменты и ориентироваться на прошлый опыт. И иногда в качестве такого "носителя" информации может выступать наше тело.
Об этом сегодня расскажет тату-мастер Катя. О себе, о работе тату-мастера, о ценности татуировок и не только.
Как бы ты описала свою профессию?
Для меня жизнь — это и есть творчество. Зачастую, в нас живут раненые души, которые ищут лучший путь для себя при помощи самовыражения.
Для меня творчество есть во всем, стоит только осознать этот момент. Оно помогает мне исцелять себя, приходить к балансу, успокаивать ум. Многим ребятам, которые приходят ко мне на сеанс, я помогаю стать более целостными и уверенными в себе. Мы всегда разговариваем перед началом, мне очень важно почувствовать клиента, зачем он пришел, почему, что он хочет этим "закрыть" у себя внутри. Это очень тонкий процесс. Таким образом идея рождается, эмоция "проживается" и мы оба наслаждаемся нашим конечным результатом от проделанной работы. Это целая art-терапия. Я даже пишу об этом в шапке профиля своего Instagram. Понять о чем я говорю, можно только придя ко мне на сеанс.
Я бы привела пример еще с практикой стояния на гвоздях. Боль поднимает не прожитые эмоции, ты выпускаешь их и чувствуешь облегчение. Татуировка очень схожа с этим процессом. Я как бы помогаю человеку "обнулиться" и почувствовать себя облегченным физически и наполненным внутри.
Что тебя привело в твою профессию?
В юности я была связана с кухней. В свои 19 лет я уже занимала должность шеф-повара, но как показало время, это не было призванием. В какой-то момент я осознала, что нужно перестать тратить время на место, в котором меня не ценят. Тогда я приняла решение улететь за границу, чтобы лучше понять себя. По возвращении финансовое положение оставляло желать лучшего, и я вернулась на кухню. Жизнь начала подкидывать ситуации, как бы толкающие меня к решению убрать из рук нож и взяться за любимый карандаш.
Это то, что сильно связывало меня с родным дядей. Он умер когда мне было 12. А ему было всего 26. Почти как мне сейчас.
Мое творчество — это безграничная любовь и память о чудесном и талантливом человеке, который когда-то не сумел выбраться из навалившихся на него жизненных обстоятельств. Я помню, как мы рисовали вместе, как восхищалась его работами, как разглядывала его татуировки, и понимала, что тоже хочу. Мне не передать всех чувств и не объяснить, как много я поняла тогда, стоя над крышкой гроба и держа в руках эту горсточку земли, именуемую "пухом". До меня словно доносились его последние слова — не зарывай в землю свой талант, так же как ты сейчас зарываешь меня.
Он стал моим ангелом хранителем и постоянно напоминал мне о том, кто я на самом деле.
И вот в один прекрасный день, через пару недель после закрытия заведения, в котором я работала, я знакомлюсь с парнем по имени Марко. Эта встреча изменила мою жизнь. Он открывал свой барбершоп, и я поделилась с ним своими планами на ближайшее будущее. На тот момент я точно знала, что хочу заниматься тату, но денег на это не было. Я знала, что мне надо минимум 2500 евро, чтобы закупить оборудование и материалы, не говоря об аренде.
Когда я рассказала Марко свою историю, он мне предложил взять у него место в небольшом подвальном помещении и начать воплощать мою мечту. Я была в шоке, но тут же решительно принялась действовать.
Мне снова пришлось вернуться на кухню, где я работала безвылазно три месяца, зарабатывая деньги для своей мечты. Параллельно изучала сферу тату в интернете.
У нас был договор с Марко, что если я работаю, то официально, и в июле 2017 я открыла фирму. В декабре 2017 начался поток клиентов, я полностью погрузилась в татуировки. Желающих так много что мне приходилось закрыть запись.
Я переехала в свою студию в центре. Таким образом и произошла моя история.
Где ты обучалась и как это было?
Я начала изучать эту сферу по ходу дела. Днями зарабатывала на оборудование и расходники, ночами ковырялась в интернете и пыталась понять конфигурации игл. Практиковаться я начала практически сразу с настоящей кожи. Один апельсин, кусочек резины, и я взяла свою ляжку. Считаю, что это по-настоящему, чтобы лучше понять и больше ценить человека у тебя на столе, надо прочувствовать вначале это на себе.
Я до сих пор учусь и развиваюсь. Меняю техники, к тому же меняются вкусы, стили. Несмотря на то, что я бью тату почти 5 лет, я считаю что это относительно немного, чтобы остановиться уже в чем то одном. К тому же само мое отношение к тату и к процессу, как я заметила, отличается от многих. Ко мне приходят не просто набить картинку с интернета.
Кто твои клиенты?
Вся запись идет через директ в Instagram. Там же и консультация. "Не мои" люди отсеиваются уже на этом этапе. А записываются уже только те, которые мне доверяют и хотят видеть на себе свою идею конкретно от меня. Или чтобы я помогла им с идеей.
Мои клиенты разные — от мала до велика. Мамы приводят детей, а дети в свою очередь мам. Это прикольно. Чаще, конечно, приходит женский пол, но и парней немало. У меня стиль унисекс.
А самое главное условие — это быть согласным на мою интерпретацию. Я не берусь за то, что не мое, то, что не вижу и не чувствую.
Как выбирается эскиз?
Эскиз создается на месте вместе. Обращаясь ко мне, человек должен понимать, что я работаю в своем стиле.
И бывает так, что клиент приходит ко мне с одним запросом, а уходит с совершенно другим. И не потому, что я его переубедила, а потому что в ходе разговора мы раскрыли совсем иные, более глубокие и важные темы, которые именно его. Происходит реальное волшебство. И в конце ты четко понимаешь и ощущаешь, с обеих сторон, что все так, как и должно было быть. Пазл сходится. Это безумно приятно.
Что тебе нужно для работы?
Я упорно шла к тому, что сейчас имею. Мне приятно работать в своей студии, моя рабочая зона удовлетворяет все мои потребности. Хороший свет, удобный стул, приятная для клиента кушетка, новая рабочая станция. Новое все. Красивое, стильное, чтобы приятно было приходить и пользоваться этим пространством для творчества. Недавно купила себе блок питания и машинка теперь работает без провода, это просто кайф. Как я мечтала избавиться от этих проводов. Каждый сам собирает себе рабочее место, мое пока идеально подходит мне, дальше — больше.
Назови основные плюсы работы
Татуировка — моя золотая дверь к чему-то большему в этой жизни. Она подарила мне безумное количество осознаний, многому научила и дала немало возможностей. Я открыта своим клиентам и благодаря работе имею много контактов. Я могу путешествовать и расширять эту энергию творчества и благодарности по всему миру. Плюсов очень много, думаю это только начало.
А есть минусы?
Тело страдает, конечно. Я достаточно поздно, на мой взгляд, спохватилась, что шея, спина, глаза испытывают огромную нагрузку. Сейчас самое время компенсировать своему телу все эти года и отблагодарить его за столько просиженных часов в одной позе. Я включила в свою жизнь регулярные физические нагрузки и об этом точно не стоит забывать. Иначе — сами понимаете.
Насколько профессия прибыльна?
Сколько отдаешь, столько и получаешь. Тут вопрос опыта, условий спроса. Цена формируется из множества факторов и на выходе получается столько, сколько ты сам заработал. Любая профессия может быть очень прибыльна. Вопрос лишь в том, как ты будешь в ней развиваться. Я всегда стремлюсь к развитию и с этим повышается и чек.
Деньги — это всегда энергия, сопутствующий атрибут на пути к твоим целям. Я много трудилась, делала от души и получала взамен то, о чем грезила.
Сейчас мой сеанс стоит 370 евро. Чаще цена фиксирована, но даже для 500 евро считаю, что это недорого, ведь данная инвестиция будет с человеком на протяжении всей жизни с определенной энергией. В данном случае искать подешевле для меня абсурдно, тем более тату. Не знаю почему так обесценили этот труд, ведь это невероятной сложности и глубины процесс.
Хорошая тату должна стоить дорого. А за плохую мастер должен платить клиенту сам или делать бесплатно этим смельчакам — для оттачивания навыка.
Как подготовиться к татуировке? Что нельзя делать после?
До сеанса желательно не пить алкоголь, естественно, не употреблять наркотики, не загорать. Я рекомендую также увлажнять кожу в том месте, где хотелось бы тату. Особенно это важно тем, кто и так страдает от сухости. Это поможет не только мне, но и самому клиенту. Процесс будет проходить легче. Выспаться, покушать, испытать прекрасное чувство предвкушения.
После процедуры также стоит отказаться от алкоголя минимум — на 5 дней. Это важный этап, поскольку после употребления алкоголя токсины выходят через кожу, которые могут негативно повлиять на заживление татуировки, так как я ставлю специальную пленку. Стоит воздержаться от спорта, чтобы не потеть и не усиливать приток лимфы и крови к коже где была нанесена тату. Бассейны, бани, солярии тоже естественно не рекомендую.
Татуировка — это всегда team work. И то что получится на выходе зависит от обоих.
Активный уход 2 недели. Каждому клиенту я даю свою рекомендацию, поскольку все зависит от размера татуировки и насколько травмирована кожа. Татуировка заживает от месяца до двух примерно, это тоже зависит от регенерации кожи, образа жизни человека.
Почему люди боятся делать татуировки и насколько это опасно в действительности?
Страх может быть основан на разных причинах: татуировка может не понравиться, не будет понимания с мастером. В таком случае будет боль и разочарование в результате, ведь татуировка сделана на всю жизнь. Если мастер здоров, сам человек не имеет проблем со здоровьем и противопоказаний, то процесс не страшен. Перед работой мастер должен все обработать, чтобы все было чисто. Все материалы должны быть качественными и проверенными, картриджи одноразовыми. Иногда может проявиться аллергия на пигмент, но это тоже очень редко и индивидуально.
Татуировку причисляют к чему-то ”опасному”, но я так не считаю. Все зависит от того, что, как и у кого ты делаешь.
Кому нежелательно делать татуировки и что твое личное табу?
В юном возрасте не рекомендую набивать что-то, поскольку нет осознанности и хочется просто нарушить ”законы”. Хотя в этом есть что-то свое. Это опыт каждого, который неизбежно столкнет тебя с сожалением о содеянном и принятием этого факта.
Мое личное табу заключается в том, что я не делаю татуировку, если мне она не откликается в сердце. Я не буду заниматься любимым делом ради только выгоды — денег. Если нет удовольствия от процесса, то не получится качественной работы. Не будет энергообмена, который и напитает нас по итогу.
С кухни помню: повару лучше оставить весь свой плохой настрой за дверью, чтобы никто из зала не пострадал, поскольку он иначе будет вымещать свой негатив в пищу. Заряжать совсем не благостной энергией, совсем не на здоровье. Я соблюдаю это правило и в тату.
Качественная татуировка. Как она выглядит?
Качество татуировки = качество кожи клиента. Одинаковый эскиз ляжет абсолютно по-разному. Опыт мастера — неотъемлемая часть качественной татуировки. Некоторые мастера берут только людей с подходящим им типом кожи и у них шикарнейшие портфолио, но тут мастер сам выбирает в каком направлении двигаться. Опять же, какой твой мотив?
Для меня качественная работа — хорошо зажившая, не поплывшая, гладкая татуировка, которой максимально доволен клиент. Это совокупность всех факторов, от момента записи до зажившей татуировки.
Какие татуировки сейчас самые актуальные и что не стоит набивать?
Всегда все циклично. То ботаника в моде, то знаки зодиака, то надписи. Сейчас актуальна становится абстракция, поскольку мир выходит за рамки и уходит от привычной классики. Мастера стали рисовать и появилось больше возможностей креатива. Я сразу начала двигаться в направлении своего стиля и позволяю таким образом себе свободно двигаться. Я люблю делать уникальные татуировки, чтобы человек получил именно свое.
Не стоит набивать татуировки, связанные со случайными людьми. Однако, если клиент относится к этому положительно, то я соглашаюсь на это. Не трогала бы я лицо и места на теле, которые напрямую влияют на наше здоровье, например глаза. Имена любимых тоже рискованная идея, но если для человека это важно и нужно, конечно я постараюсь воплотить эту идею в жизнь. Татуировки — это бесценный опыт, который запечатлен на теле, это важно помнить.
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