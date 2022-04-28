"Хорошая тату должна стоить дорого, а за плохую мастер должен платить клиенту сам": тату-мастер рассказала о тонкостях профессии, вдохновении и призвании

Это то, что сильно связывало меня с родным дядей. Он умер когда мне было 12. А ему было всего 26. Почти как мне сейчас.

В юности я была связана с кухней. В свои 19 лет я уже занимала должность шеф-повара, но как показало время, это не было призванием. В какой-то момент я осознала, что нужно перестать тратить время на место, в котором меня не ценят. Тогда я приняла решение улететь за границу, чтобы лучше понять себя. По возвращении финансовое положение оставляло желать лучшего, и я вернулась на кухню. Жизнь начала подкидывать ситуации, как бы толкающие меня к решению убрать из рук нож и взяться за любимый карандаш.

Я бы привела пример еще с практикой стояния на гвоздях. Боль поднимает не прожитые эмоции, ты выпускаешь их и чувствуешь облегчение. Татуировка очень схожа с этим процессом. Я как бы помогаю человеку "обнулиться" и почувствовать себя облегченным физически и наполненным внутри.

Для меня творчество есть во всем, стоит только осознать этот момент. Оно помогает мне исцелять себя, приходить к балансу, успокаивать ум. Многим ребятам, которые приходят ко мне на сеанс, я помогаю стать более целостными и уверенными в себе. Мы всегда разговариваем перед началом, мне очень важно почувствовать клиента, зачем он пришел, почему, что он хочет этим "закрыть" у себя внутри. Это очень тонкий процесс. Таким образом идея рождается, эмоция "проживается" и мы оба наслаждаемся нашим конечным результатом от проделанной работы. Это целая art-терапия. Я даже пишу об этом в шапке профиля своего Instagram. Понять о чем я говорю, можно только придя ко мне на сеанс.

Для меня жизнь — это и есть творчество. Зачастую, в нас живут раненые души, которые ищут лучший путь для себя при помощи самовыражения.

Об этом сегодня расскажет тату-мастер Катя. О себе, о работе тату-мастера, о ценности татуировок и не только.

Людям свойственно запоминать важные моменты и ориентироваться на прошлый опыт. И иногда в качестве такого "носителя" информации может выступать наше тело.

Я начала изучать эту сферу по ходу дела. Днями зарабатывала на оборудование и расходники, ночами ковырялась в интернете и пыталась понять конфигурации игл. Практиковаться я начала практически сразу с настоящей кожи. Один апельсин, кусочек резины, и я взяла свою ляжку. Считаю, что это по-настоящему, чтобы лучше понять и больше ценить человека у тебя на столе, надо прочувствовать вначале это на себе.

У нас был договор с Марко, что если я работаю, то официально, и в июле 2017 я открыла фирму. В декабре 2017 начался поток клиентов, я полностью погрузилась в татуировки. Желающих так много что мне приходилось закрыть запись.

Мне снова пришлось вернуться на кухню, где я работала безвылазно три месяца, зарабатывая деньги для своей мечты. Параллельно изучала сферу тату в интернете.

Когда я рассказала Марко свою историю, он мне предложил взять у него место в небольшом подвальном помещении и начать воплощать мою мечту. Я была в шоке, но тут же решительно принялась действовать.

И вот в один прекрасный день, через пару недель после закрытия заведения, в котором я работала, я знакомлюсь с парнем по имени Марко. Эта встреча изменила мою жизнь. Он открывал свой барбершоп, и я поделилась с ним своими планами на ближайшее будущее. На тот момент я точно знала, что хочу заниматься тату, но денег на это не было. Я знала, что мне надо минимум 2500 евро, чтобы закупить оборудование и материалы, не говоря об аренде.

Он стал моим ангелом хранителем и постоянно напоминал мне о том, кто я на самом деле.

Мое творчество — это безграничная любовь и память о чудесном и талантливом человеке, который когда-то не сумел выбраться из навалившихся на него жизненных обстоятельств. Я помню, как мы рисовали вместе, как восхищалась его работами, как разглядывала его татуировки, и понимала, что тоже хочу. Мне не передать всех чувств и не объяснить, как много я поняла тогда, стоя над крышкой гроба и держа в руках эту горсточку земли, именуемую "пухом". До меня словно доносились его последние слова — не зарывай в землю свой талант, так же как ты сейчас зарываешь меня.

Я до сих пор учусь и развиваюсь. Меняю техники, к тому же меняются вкусы, стили. Несмотря на то, что я бью тату почти 5 лет, я считаю что это относительно немного, чтобы остановиться уже в чем то одном. К тому же само мое отношение к тату и к процессу, как я заметила, отличается от многих. Ко мне приходят не просто набить картинку с интернета.

Кто твои клиенты?

Вся запись идет через директ в Instagram. Там же и консультация. "Не мои" люди отсеиваются уже на этом этапе. А записываются уже только те, которые мне доверяют и хотят видеть на себе свою идею конкретно от меня. Или чтобы я помогла им с идеей.

Мои клиенты разные — от мала до велика. Мамы приводят детей, а дети в свою очередь мам. Это прикольно. Чаще, конечно, приходит женский пол, но и парней немало. У меня стиль унисекс.

А самое главное условие — это быть согласным на мою интерпретацию. Я не берусь за то, что не мое, то, что не вижу и не чувствую.

Как выбирается эскиз?

Эскиз создается на месте вместе. Обращаясь ко мне, человек должен понимать, что я работаю в своем стиле.

И бывает так, что клиент приходит ко мне с одним запросом, а уходит с совершенно другим. И не потому, что я его переубедила, а потому что в ходе разговора мы раскрыли совсем иные, более глубокие и важные темы, которые именно его. Происходит реальное волшебство. И в конце ты четко понимаешь и ощущаешь, с обеих сторон, что все так, как и должно было быть. Пазл сходится. Это безумно приятно.

Что тебе нужно для работы?