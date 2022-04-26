"Прекратите вырубать Таллинн!" Блогер-урбанист возмущен "зеленой" политикой городских властей

Всегда очень просто обвинить во всем некомпетентных политиков, но не лучше ли задуматься, а где в это время были мы сами, например, в тот момент, когда вырубали деревья, считает автор видео.

При этом очень часто можно услышать мнение о том, что центр города — это шум, пыль и грязь, от которых люди уезжают жить за город — например, в Виймси. Потом же эти люди приезжают обратно на машинах, перегружая таким образом город. Это заставляет молодых чиновников срубать деревья, строить новые дороги, и в последствии — создавать еще больше шума и пыли. Есть ли выход из этого замкнутого круга? Смотрите видео Артема Дмитриева о важности деревьев в архитектуре нашего города.

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