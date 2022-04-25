ISU отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию

Решение об этом совет ISU принял накануне из-за текущей ситуации на Украине. На данный момент России запрещено проводить любые соревнования под эгидой ISU, пишет Sports.ru.

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) прокомментировали новости о санкциях Международного союза конькобежцев (ISU):

”Мы в очередной раз глубоко разочарованы позицией и действиями Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении российских фигуристов и ФФКР. Со своей стороны мы продолжим делать все возможное для защиты прав и интересов российских спортсменов и всего российского фигурного катания в целом”, — заявили в федерации.

”Решение ISU — самая настоящая глупость и беспомощность. Я очень расстроена. Мне жаль, что у наших фигуристов отобрали возможность выступать. ISU ломают судьбы самых талантливых мальчиков и девочек в мире. Такие несправедливые решения убивают российскую школу фигурного катания. Внутренние соревнования никогда не смогут компенсировать международные”, — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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