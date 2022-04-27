Комаровский — RusDelfi: о войне с детьми нужно говорить в любом возрасте

“Важно называть белое — белым, а черное — черным. Война — это когда страна хочет сделать так, чтобы второй страны не было. Она хочет ее жителей убить, покорить. Есть в войне плохие и хорошие. Есть те, кто нападает, и те, кто защищается. К сожалению, “Мы с тобой, сынок, находимся в стае, которая нападает". Или “Мы с тобой, сынок, находимся на стороне добра. Мы сопротивляемся, мы не хотим, чтобы они нас победили”, — сказал доктор в интервью RusDelfi.