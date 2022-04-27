Комаровский — RusDelfi: о войне с детьми нужно говорить в любом возрасте
“Главное при этом, объясняя ребенку, не пытаться петлять”, — уверен знаменитый детский педиатр из Украины Евгений Комаровский. Смотрите видео!
“Важно называть белое — белым, а черное — черным. Война — это когда страна хочет сделать так, чтобы второй страны не было. Она хочет ее жителей убить, покорить. Есть в войне плохие и хорошие. Есть те, кто нападает, и те, кто защищается. К сожалению, “Мы с тобой, сынок, находимся в стае, которая нападает". Или “Мы с тобой, сынок, находимся на стороне добра. Мы сопротивляемся, мы не хотим, чтобы они нас победили”, — сказал доктор в интервью RusDelfi.
По мнению Комаровского, малышу стоит описывать ситуацию, с детьми постарше говорить следует по-другому. “Подростку я бы помог анализировать причины, почему это произошло. И уже от малыша до подростка — градация, уровень объяснения”.
Также доктор комментирует, что важно знать конкретного ребенка, его развитие. “Задает ли ребенок вопросы сам или вам хочется с ним поговорить? Это ребенок под бомбежками? Или это ребенок в эвакуации? Ребенок, который сидит в Подмосковье, в тепле у камина, перед телевизором, с плюшевым мишкой? Это разные дети, и к ним нужен разный подход. Но говорить о войне с детьми обязательно нужно”, — резюмировал Комаровский.