Российская фигуристка хочет сменить спортивное гражданство

"Сейчас я на отдыхе от всего этого, стараюсь отойти. Вернувшись в Москву, я буду думать в направлении другой федерации. За Россию сейчас будет сложно выступать. Скорее всего, надо будет просто ждать, думать, что и как. Хочется кататься на международном уровне, я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Когда это случится, скорее всего, я что-то почувствую. Но сидеть для меня тоже не вариант. Тут надо понимать, чего тебе хочется", — сказала Костюкович.