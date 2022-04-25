БОЛЬШАЯ ФОТОИСТОРИЯ | Завод "Азовсталь": настоящая крепость, где на шести подземных этажах укрываются люди? Почему даже Путин отменил приказ о штурме?

Сложно представить судьбу более трагичную, чем судьба Мариуполя. Город был осажден в самом начале войны, многим его жителям выбраться оттуда не удалось. Тысячи людей погибли, их тела усеивают городские улицы, множество покоятся в огромных братских могилах. Десятки тысяч мариупольцев были депортированы в Россию. На этой неделе по улицам Мариуполя проехали российские танки: город наш! Но это не так. Территория завода “Азовсталь” площадью 11 квадратных километров находится под контролем украинских военных. Это настоящая крепость, рассчитанная на то, что в ее подземельях в случае ядерной катастрофы могут укрыться 40 000 работников промзоны. Выдержит ли завод удары трехтонных бомб, которые угрожают сбросить на него российские оккупанты?