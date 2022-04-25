ФОТО: Graafika: Karl-Erik Leik/Ekspress Meedia
За рубежом
25.04.2022, 21:24

БОЛЬШАЯ ФОТОИСТОРИЯ | Завод "Азовсталь": настоящая крепость, где на шести подземных этажах укрываются люди? Почему даже Путин отменил приказ о штурме?

 
Путин: "Не нужно лезть в катакомбы"

Сложно представить судьбу более трагичную, чем судьба Мариуполя. Город был осажден в самом начале войны, многим его жителям выбраться оттуда не удалось. Тысячи людей погибли, их тела усеивают городские улицы, множество покоятся в огромных братских могилах. Десятки тысяч мариупольцев были депортированы в Россию. На этой неделе по улицам Мариуполя проехали российские танки: город наш! Но это не так. Территория завода “Азовсталь” площадью 11 квадратных километров находится под контролем украинских военных. Это настоящая крепость, рассчитанная на то, что в ее подземельях в случае ядерной катастрофы могут укрыться 40 000 работников промзоны. Выдержит ли завод удары трехтонных бомб, которые угрожают сбросить на него российские оккупанты?

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