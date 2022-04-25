Сборная Эстонии стартует на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе

Чемпионат мира по хоккею в Первом дивизионе — это турнир второго эшелона мирового хоккея, который ежегодно проводит Международная федерация хоккея на льду (IIHF). Чемпионат в первом дивизионе отдельно проходит в группе A и группе B (она ниже классом). В 2020 и 2021 годах чемпионаты мира в Первом дивизионе были отменены из-за пандемии коронавируса.

В чемпионате принимают участие 10 национальных команд: 9 из Европы и одна из Азии. Сборная Франции и сборная Австрии вылетели из высшего дивизиона и должны были участвовать в группе А этого турнира, но были возвращены в высший дивизион после того, как из него были исключены сборные России и Белоруссии из-за вторжения России в Украину. Вследствие этих изменений сборная Литвы была возвращена в группу А. сборная Сербии перешла из второго дивизиона в группу B.

Сборная Эстонии сыграет в группе B, вместе со сборными: Японии, Украины, Сербии и Польши.

26 апреля

Польша — Эстония в 21:00

28 апреля

Япония — Эстония в 17:30

30 апреля

Эстония — Сербия в 21:00

1 мая

Эстония — Украина в 21:00, по эстонскому времени

По итогам турнира в группе B: команда, которая займет первое место, получает право играть в 2023 году в группе А, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Последний чемпионат мира группы В проходил в Таллинне. Сборная Эстонии тогда заняла 4 место. Главный фаворит предстоящего чемпионата мира, сборная Польши, заняла тогда 2 место, проиграв сборной Румынии.

Главный тренер эстонской сборной Юсси Тупамяки отобрал в команду следующих игроков:

Вратари:

Виллем-Хенрик Койтмаа (03.10.1990) — Tallinna HC Panter

Хенрик Вирро (30.04.2003) — HIFK Helsingi U18 (FIN)

Георг Владимиров (23.02.2005) — Söderhamn/Ljusne HC U20 (SWE)

Защитники: