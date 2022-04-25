Сборная Эстонии стартует на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе
Чемпионат мира по хоккею в Первом дивизионе — это турнир второго эшелона мирового хоккея, который ежегодно проводит Международная федерация хоккея на льду (IIHF). Чемпионат в первом дивизионе отдельно проходит в группе A и группе B (она ниже классом). В 2020 и 2021 годах чемпионаты мира в Первом дивизионе были отменены из-за пандемии коронавируса.
В чемпионате принимают участие 10 национальных команд: 9 из Европы и одна из Азии. Сборная Франции и сборная Австрии вылетели из высшего дивизиона и должны были участвовать в группе А этого турнира, но были возвращены в высший дивизион после того, как из него были исключены сборные России и Белоруссии из-за вторжения России в Украину. Вследствие этих изменений сборная Литвы была возвращена в группу А. сборная Сербии перешла из второго дивизиона в группу B.
Сборная Эстонии сыграет в группе B, вместе со сборными: Японии, Украины, Сербии и Польши.
26 апреля
Польша — Эстония в 21:00
28 апреля
Япония — Эстония в 17:30
30 апреля
Эстония — Сербия в 21:00
1 мая
Эстония — Украина в 21:00, по эстонскому времени
По итогам турнира в группе B: команда, которая займет первое место, получает право играть в 2023 году в группе А, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2023 года.
Последний чемпионат мира группы В проходил в Таллинне. Сборная Эстонии тогда заняла 4 место. Главный фаворит предстоящего чемпионата мира, сборная Польши, заняла тогда 2 место, проиграв сборной Румынии.
Главный тренер эстонской сборной Юсси Тупамяки отобрал в команду следующих игроков:
Вратари:
Виллем-Хенрик Койтмаа (03.10.1990) — Tallinna HC Panter
Хенрик Вирро (30.04.2003) — HIFK Helsingi U18 (FIN)
Георг Владимиров (23.02.2005) — Söderhamn/Ljusne HC U20 (SWE)
Защитники:
Артем Ануфриев (19.02.2001) — Haukat Järvenpää (FIN)
Сильвер Керна (13.08.1994) — Tallinna HC Panter
Патрик Коокмаа (27.11.2003) — HK Riga (LAT)
Даниил Кулинцев (21.07.2002) — JYP Jyväskylä U20 (FIN)
Лаури Лахесалу (29.03.1979) — без клуба
Хендрик-Пауль Лаосма (20.04.2000) — Haukat Järvenpää (FIN)
Савелий Новиков (22.05.1999) — Tallinna HC Panter
Александр Осипов (07.08.1987) — Borås HC (SWE)
Эдуард Слесаревский (16.03.1999) — Haukat Järvenpää (FIN)
Нападающие:
Маркус Аппельберг (09.01.2001) — Huddinge IK (SWE)
Роберт Аррак (01.04.1999) — KH Toruń (POL)
Фабиан Хаст (25.04.1999) — EHC Neuwied 2016 (GER)
Клаус Каспар Йыги (18.05.2003) — KooKoo Kouvola U20 (FIN)
Кристофер Йыги (06.03.2000) — Haukat Järvenpää (FIN)
Кристьян Комбе (28.03.2000) — Jokerit Helsingi (FIN)
Никита Козырев (08.07.1998) — Buffalo State College (USA)
Андре Линде (26.01.1999) — Haukat Järvenpää (FIN)
Кевин Паррас (04.12.1994) — Tallinna HC Panter
Никита Пузаков (14.03.2001) — Haukat Järvenpää (FIN)
Роберт Рооба (02.09.1993) — Severstal Tšerepovets (RUS)
Андрей Розинко (05.07.2000) — Kohtla-Järve HC Everest
Алексей Сибирцев (05.12.1987) — Borås HC (SWE)
Вадим Васенкин (03.04.1996) — KH Toruń (POL)
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