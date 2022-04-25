”Эта война "победой" закончиться не может”. Антрополог Алексей Юрчак — о том, почему Путин ненавидит Ленина и чем Россия похожа на поздний СССР

— Действительно, идеология государства [на протяжении последних 20 лет] была не такой однобокой. Было же очень много разных способов думать про то, что такое Россия, включая способы, вполне соизмеримые с риторикой государства или финансируемые государством. Внутри государства были разные люди, которые могли к этому относиться более либерально, — в областях искусства, в областях образования. Если взять академический мир, который мне ближе, уже много лет существуют прекрасные и довольно независимые университеты — тот же Европейский университет в Петербурге, Высшая школа экономики. Издавалась куча журналов, [открывались] хорошие книжные издательства, новые книжные магазины, площадки для публичных лекций. Эти пространства в некоторой степени можно рассматривать как пространства, функционирующие по принципу вненаходимости: государство их так или иначе поддерживало и иногда напрямую субсидировало.

— Россияне из ”креативного класса” часто ”ловили” друг друга на сотрудничестве с государством: кто какие гранты получил, почему у режиссера Андрея Звягинцева в титрах появился в качестве спонсора Минкульт и так далее. Многие люди пытались делать что-то достойное в рамках системы, и многим это удалось. Получается, что все эти люди, которые работали в государственных институциях, тоже в какой-то степени практиковали вненаходимость?

— Идея, которую вы описали, скорее подходит к таким понятиям, как эскапизм или внутренняя эмиграция. Вненаходимость — не совсем об этом. Подавляющее большинство советских людей продолжало учиться в школах, работать на советских предприятиях, жить как вполне нормальные советские люди. Но при этом большинство в той или иной степени практиковало принцип вненаходимости — то есть, принимая участие в институтах, практиках, ритуалах и политических высказываниях системы, они интерпретировали их в своей жизни несколько иным способом, чем это предполагало государство. То есть большинство советских людей в позднесоветские годы жило одновременно внутри политической системы и за ее пределами. Такое состояние не означает, что на советскую идеологию этим людям было плевать или что они воспринимали идеологию лишь как белый шум. Совсем нет. Многие ценности социализма, которые декларировались в политической риторике государства, были многим, в принципе, близки: например, презрение к деньгам и материальной наживе.

— Один из главных механизмов психики советского человека, описанных в вашей книге, — ”вненаходимость”. По идее, она должна обеспечивать устойчивость к авторитетному дискурсу, к пропаганде. Многие россияне до 24 февраля 2022 года считали, что пропаганда на самом деле не работает — хотя бы потому, что она слишком грубо сверстана. Почему россиян не защитил этот прежний, советский опыт вненаходимости?

Если говорить про сегодняшнюю ситуацию, то, безусловно, идет поворот в сторону тоталитарного контроля, хотя он пока не совсем достигнут. Были закрыты все независимые СМИ внутри страны, были приняты новые страшные законы о дезинформации и так далее. Теперь будет сложнее заниматься проектами, которые существовали многие годы, или делать выставки, которые еще недавно были возможны. Независимые книжные магазины продолжают существовать, но продавать некоторые книги или организовывать их обсуждение с читателями, видимо, станет невозможно.

Я это говорю, чтобы подчеркнуть, что понятие вненаходимости — по крайней мере то, как я его описал, — это именно про контекст тоталитарного контроля. Вненаходимость позволяет оставаться лояльным системе по форме — поскольку в тоталитарной ситуации иначе никак. Но на уровне смысла создавать несколько иной мир, постоянно сдвигая идеологическое содержание тоталитарного мира изнутри.

То есть оно способствовало возникновению новых смыслов, практик и отношений, которые не обязательно совпадали с государственной идеологией. Действительно, распространенный опыт советской вненаходимости — возможности существования в симбиозе с государством, получая поддержку от него, но при этом делая вещи, которые не совпадают с заявленными идеологическими целями, — помог в последние 20 лет. Другое дело, что параллель с советской системой и с советским принципом вненаходимости работает только отчасти. Ведь в отличие от СССР в постсоветской России, по крайней мере до недавнего времени, не было тоталитарного контроля. Существовали относительно независимые СМИ, хоть их и ограничивали, негосударственные университеты, оппозиционные политические группы, движение ”Мемориал” и так далее. Существовало немало либеральных, левых и просто демократических инициатив и мероприятий. Понятно, что государство их давило, но они действовали. Было немало организованных протестов по всей стране по разным поводам, во многих городах функционировали штабы Навального и так далее.

Когда Горбачев объявил о реформах гласности и перестройки, он предполагал либерализовать социализм, в его планы не входило развалить социалистический строй и Советский Союз . Но в действительности именно демократические реформы привели к обвалу советской системы. Произошло это потому, что система на тот момент значительно мутировала и была готова обвалиться, если ее правильно толкнуть. Но оценить уровень этой внутренней мутации изнутри системы было невозможно. Горбачев плохо представлял себе систему, которую пытался реформировать, и ее внутреннюю готовность измениться. Я думаю, что нечто аналогичное может произойти и в этот раз. Когда наверху начнутся реформы — а они начнутся, потому что эта война [в Украине] ”победой” закончиться не может, — произойдет обрушение режима. Как именно и когда это произойдет? Трудно сказать. Но мы знаем из нашей недавней истории, что такие перемены случаются быстро и неожиданно.

Я думаю, что главной проблемой для режима сейчас будет не горизонтальная организация граждан в сетях, хотя это важно, а то, что война в Украине идет совсем не так, как режим ожидал. Это, в принципе, может привести к переменам наверху, в кругах, обладающих политической и финансовой властью. Может возникнуть ситуация, чем-то напоминающая последние годы Советского Союза. Тогда перемены начались именно сверху; без реформ сверху ничего бы не произошло.

— Я думаю, что неверно называть этих людей коллаборантами. Они делали все правильно. Действительно, в России было огромное количество разного рода деятельности, которая не совпадала с генеральной линией режима. Самое главное, что произошло, — режим постепенно все больше и больше сужал пространства, в которых большое количество людей могло вместе организовываться. Сегодня людей, которые не поддерживают режим и одновременно давно не ходят на выборы, огромное количество.

— Что вам дает надежду так полагать? Почему не выйдет условная Нина Андреева, которая не может поступиться принципами, и ее не поддержат другие?

— Люди типа Нины Андреевой, наверное, будут, но, как и в перестроечные годы, они окажутся в меньшинстве. Почему? Потому что у большинства из тех, кто сейчас, казалось бы, поддерживает существующий порядок вещей, в действительности нет активной прорежимной позиции. Люди поддерживают систему не из-за глубокой приверженности ее ценностям, а потому, что они воспринимают сегодняшнюю власть как абсолютную и несменяемую, а значит, единственный способ общения с ней — пассивная поддержка и желание от нее отгородиться. Но как только власть и пропаганда перестанут восприниматься как безальтернативные, их поддержка окажется довольно эфемерной. Когда начнутся перемены, будет не [так уж] много не наделенных властью людей, готовых выйти на улицы под лозунгом ”Не могу поступиться принципами” путинизма.

Мы часто слышим о соцопросах, согласно которым большинство россиян поддерживает власть и войну. Как замечают многие комментаторы, такие опросы мало о чем говорят, поскольку люди воспринимают их как прямое общение с репрессивным государством и, естественно, боятся не выказать этому государству поддержку. Но мне кажется, еще важнее другой факт: большинство тех, к кому обращаются опросы, вообще отказывается отвечать. Человека спрашивают, ”вы поддерживаете или не поддерживаете”, а он ничего не отвечает. С началом войны это отказывающееся большинство возросло. Почему? Это попытка избежать серьезных отношений с реальностью, нежелание ставить себя в позицию человека, который активно участвует в системе, и нежелание делать выбор в тех терминах, которые система навязывает. Нарастание этой тенденции — это нарастание позиции вненаходимости.