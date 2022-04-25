Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции. Он уверенно опередил Марин Ле Пен во втором туре

После подсчета 100% голосов, Макрон набирает 58,55%, Ле Пен — 41,45%.

Однако общий результат выборов неутешителен для сторонников Макрона, поскольку голосование в первом туре продемонстрировало раскол в обществе и рост популярности ультраправых и крайне левых, что угрожает Макрону потерей большинства в Национальном собрании и контроля над правительством после июньских парламентских выборов.

Впервые за 20 лет французский президент остался у власти, а не отправился на покой после первого срока в стране, где нелюбовь к высшему руководству давно стала чертой национального характера. Отчасти ему помогло то, что соперником была одиозная фигура Ле Пен, и многие французы во втором туре выбирали из двух зол меньшее.

Это не отменяет того факта, что Макрон вышел лидером в первом туре, где протестного голосования за него не было, и собрал 28% голосов, а перед выборами его рейтинг превышал 40%, что невиданно для французских президентов со времен Жака Ширака.

Однако два других рекорда нынешней кампании подпортили праздник Макрону.

Во-первых, голосовать не пошли 28% французов — такого массового бойкота не было с 1969 года. А во-вторых, разрыв с Ле Пен во втором туре сократился вдвое по сравнению с победой пятилетней давности, а в первом туре за двух ультраправых кандидатов голоса отдали 30% избирателей.

Так мощно они не выступали никогда, и потому Ле Пен назвала свое поражение "оглушительной победой".

Макрон признал, что страна расколота, и в триумфальной речи пообещал быть президентом всей нации.

"Тем, кто голосовал за меня, но не за мои идеи, а ради того, чтобы не пустить во власть ультраправых — я перед вами в долгу. Я больше не кандидат одного лагеря, я — президент всех", — сказал Макрон.

Таким образом он фактически подтвердил предположение экспертов, что 44-летнему президенту придется адаптировать свой бескомпромиссный стиль ко второму сроку, стать мягче и чаще искать широкой поддержки, прежде чем выступать с бодрыми инициативами — как внутри страны, так и на европейской арене.