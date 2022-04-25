Фигурное катание
25.04.2022, 10:10

У Ильиных и Полунина родился второй сын – Дар. Первого зовут Мир

 
ФОТО: Global Look Press

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Елена Ильиных стала мамой во второй раз.

Ильиных родила мальчика, которому дали имя Дар.

Отец ребенка — известный артист балета Сергей Полунин. Первого сына Ильиных и Полунина зовут Мир, пишет Sports.ru.

”Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын. Наш Дар Всевышнего”, — написала Ильиных.

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