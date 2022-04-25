25.04.2022, 10:10
У Ильиных и Полунина родился второй сын – Дар. Первого зовут Мир
ФОТО: Global Look Press
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Елена Ильиных стала мамой во второй раз.
Ильиных родила мальчика, которому дали имя Дар.
Отец ребенка — известный артист балета Сергей Полунин. Первого сына Ильиных и Полунина зовут Мир, пишет Sports.ru.
”Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын. Наш Дар Всевышнего”, — написала Ильиных.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.