Предварительные итоги: Макрон уверенно победил на выборах президента Франции

Согласно опросам фирмы Ipsos & Sopra, Макрон получает 58.2%, а Ле Пен — 41.8%, передает CNN.

По данным экзит-полов бельгийской La Libre и телерадиокомпании RTBF, Макрон может набрать 55-58% голосов, Ле Пен — 42-45%, передает РБК.

Ле Пен заявила, что признает поражение, но назвала набранное ею количество голосов ”громкой победой”, передает BFM.

Марин Ле Пен набрала рекордно большое для представителя французских ультраправых количество голосов во втором туре. Для сравнения, в 2017 году она получила 33,9% голосов, в 2002 - ее отец, основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен - 17,7%.

Официально об избрании президента 27 апреля объявит председатель Конституционного суда Франции.

Макрон становится третьим французским лидером после Шарля де Голля и Жака Ширака, который остается на второй срок. Макрон также остается самым молодым президентом в истории Франции.

На выборы выдвинулись 12 кандидатов. В первом туре выиграл действующий президент Эмманюэль Макрон (27,85%), глава правой партии ”Национальное объединение” Марин Ле Пен заняла второе место (23,15%), третьим оказался лидер ”Непокоренной Франции” Жан-Люк Меланшон (21,95%).

