Украинские власти заявили о срыве гуманитарного коридора в Мариуполе

В понедельник попытка эвакуации будет предпринята вновь, приводит цитату из заявления украинского вице-премьера агентство Reuters.

Ранее Верещук обвинила Россию в организации собственного параллельного коридора из Мариуполя, который позволил бы жителям города выйти на территорию России. В Кремле эти обвинения никак не комментировали, напоминает Би-би-си.

Эвакуация не будет включать мирных жителей, которые, как утверждается, укрываются на территории сталелитейного завода "Азовсталь", где оборону продолжают держать украинские подразделения, защищавшие Мариуполь.

Сообщается, что российские войска в воскресенье возобновили обстрелы позиций украинских военных на территории завода.

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