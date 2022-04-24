Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС. Из Киева ему ответили

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что считает необходимым дальнейшее укрепление отношений Киева и Евросоюза, но не поддерживает вступление Украины в объединение. Слова главы МИДа приводят австрийские СМИ, в том числе газета Heute и телеканал Oe24.

Шалленберг выступает не за полноправное членство Украины в ЕС, а призывает к ”иному пути” (в чем он заключается, не уточняется). По мнению министра, должны быть иные модели сближения Киева и Брюсселя, кроме присоединения к Европейской экономической зоне или сохранения действующего соглашения об ассоциации с ЕС. Глава МИДа призвал к ”большей гибкости” в этом вопросе.

Украинские власти рассчитывают, что страна получит статус кандидата на членство в ЕС в июне, говорил ранее руководитель офиса президента Андрей Ермак. Шалленберг с этим не согласен; он упомянул страны Западных Балкан, вопрос о вступлении которых в ЕС был поднят раньше (Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия имеют статус официальных кандидатов на присоединение к Евросоюзу, Босния и Герцеговина и частично признанное Косово — потенциальных).

В МИД Украины ответили на слова австрийского министра иностранных дел

"Украина разочарована такими высказываниями и считает их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

"Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины", - приводится в заявлении слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По его словам, "украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств" и "их необъективное восприятие реальности".