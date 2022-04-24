В бельгийском порту из-за санкций застряли 8 000 люксовых автомобилей для России

Среди застрявших машин - последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes. По данным издания, машины прибыли в Бельгию из Азии в начале апреля. Их планировалось отправить в Россию, но планы сорвались из-за запрета на экспорт предметов роскоши в РФ.

Эти машины, скорее всего, будут проданы на другие рынки, сообщил изданию директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс.

В порту застряли не только автомобили, но и другие санкционные товары. В частности, запчасти для самолетов, химикаты и полупроводники, пишет WSJ. В общей сложности - более 1 тыс. контейнеров, которые следовали в Россию.

Ранее Евросоюз (в рамках четвертого пакета санкций) ввел запрет на поставки предметов роскоши в Россию. Под него подпадают и дорогие автомобили стоимостью свыше €50 тыс.