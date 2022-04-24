Жительница Бучи рассказала Delfi, как выбралась из ада, уехала во Францию, но вернулась в Украину

”В какой-то момент, когда уже русские начали бегать вокруг нашего подвала и пробовать снять с окон решетки, мы приняли решение уходить. Узнали, что будет зеленый коридор, но гарантий никаких не было. Мы пошли в центр города, не зная, что нас ждет. Шли мимо российских танков и русских военных. В тот день обещали, что приедут 50 эвакуационных автобусов, но русские их не пропускали на блокпосту”, — вспоминает Фатима.

Женщина вспоминает, что порой выходили на улицу подышать свежим воздухом и пообщаться с местными жителями. Но приходилось общаться и с российскими военными: ”Они выходили из-за угла с автоматами, целились в нас. Таким способом они просили у нас мобильные телефоны”.

”Мы с первого дня оказались в окружении, в заложниках. Первые несколько дней мы даже не думали, что все настолько серьезно. Возле дома бегали русские солдаты, ездили танки. На перекрестке между Бучей, Гостомелем и Ирпенем шли ожесточенные бои. Я живу в самой Буче, подружка в начале Гостомеля, возле этого перекрестка. И поскольку в моем доме нет подвала, а у нее есть, то мы пришли к ней и сидели там две недели”, — рассказывает Фатима.

Женщину зовут Фатима. Она из Бучи, где пережила весь ужас российской оккупации, но ей вместе с сыном Даниилом удалось сбежать.

Люди здесь уже привыкли к войне. На танке сидит мальчик, его фотографируют мужчина и женщина. Узнав, что мы - журналисты, завязывают разговор. Мужчина объясняет, что это российский танк. По его словам, у российских башня с острыми углами, у украинских — округлая. Судя по всему, это Т-72Б. Пользуясь случаем, украинцы делают фото на память.

При въезде в Киев мы видим разбитые заправки, склады и дорожные развязки. На обочине дороги стоит подбитый танк и искореженная пламенем грузовая машина. Рядом валяется мусор: бутылки из-под воды, жестяные консервные банки, сапоги и даже шлепанцы. Больше всего бросаются в глаза зеленые коробки российских сухпайков ”Военторг”.

В центре города тоже было много российских солдат с автоматами, ездили танки. По словам Фатимы, украинцы обступили одного русского и начали спрашивать: ”Автобусы не пускают, что делать? Можем ли мы выехать на своих машинах?”

И он такой: ”Да, конечно, можете”.

Какие гарантии? — спросили они.

С вами ничего не будет. — успокоил русский солдат.

”А что скажет один русский, когда его обступило столько наших людей? — задается вопросом Фатима. — Он был перепуган”. Он сказал: ”Мой вам совет: садиться сейчас в машины и уезжайте! Не просто в Киев, а куда-то подальше — в Западную Украину. На вашем месте я бы так и сделал”.

После этого местные жители сели по машинам и поехали колонной. По словам Фатимы, все понимали, что это большой риск, но и оставаться в Буче тоже было опасно.

”Смерть можно было поймать везде. В семиэтажный дом, где мы сидели в подвале, попал снаряд. После этого из здания стало видно небо. Мы понимали, что нас либо завалит, либо русские войдут в наш подвал и возьмут нас в заложники в качестве ”живого щита” для своей обороны. Либо сделают то, что с другими людьми. Было страшно, но мы решили, что возвращаться в подвал уже не будем, а поедем своим ходом без зеленых коридоров, на свой страх и риск, колонной на машинах. Хоть официально эвакуацию не отменили, мы сомневались, что автобусы успеют приехать до начала комендантского часа”, — поясняет Фатима.

”Всю дорогу громыхало, мы видели сгоревшие машины, лежащие на асфальте и сгоревшие в машинах трупы”, — Фатима говорит это с трудом, ей тяжело — к горлу подкатывает ком, на глазах поблескивают слёзы.

Колонне машин, в которой ехала Фатима со своим сыном Даниилом, удалось проскочить и попасть в Киев: ”Каким-то чудом нас пропустили. Нам подфартило, потому, что колонну, которая шла после нашей, обстреляли”, - вспоминает она.

На вопрос о том, объясняли ли российские солдаты, почему творят такое зверство, Фатима отвечает: ”Никак, абсолютно никак. Но лично я с ними не разговаривала”.

Выбравшись из зоны боевых действий, женщина с сыном доехала до Западной Украины. Оттуда добралась до Франции. ”Я не хотела, но меня уговорили ради ребенка”, — объяснила она. Во Франции они прожили месяц, а 23 апреля вернулись обратно в Украину.

Женщина пока не решила, как долго будет находиться в Украине.

”Пока планирую пробыть несколько дней, и тогда решу — либо мы вернемся обратно во Францию, либо останемся здесь. Посмотрю по своему состоянию, по ситуации. Сегодня день рождения у моей мамы, а завтра Пасха, — поясняет Фатима причину, по которой вернулась в Украину. — Пока более-менее затихло, но у меня пропал сон, аппетит. Я постоянно плачу, я хочу домой, в свою страну — в Украину. У меня ощущение, как будто я ее бросила. Это очень тяжело морально”.

Фатима уверена, что и многие другие жители Украины стремятся вернуться домой, как только смогут. Главное, чтобы на эту землю наконец пришел мир.