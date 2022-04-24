Во Франции проходит второй тур президентских выборов

В большинстве коммун Франции они смогут голосовать до 19:00 по местному времени (20:00 по эстонскому). В Париже, Лилле, Бордо, Марселе, Тулузе голосование продлится на час больше — до 20:00 по местному времени (22:00 эст.).

Во второй тур прошли действующий президент Франции Эмманюэль Макрон от движения ”Республика на марше” и депутат парламента Марин Ле Пен — она выдвинута партией ”Национальное объединение”.

В первом туре, который прошел 10 апреля, Макрон получил 27,84% голосов, а его соперница Ле Пен — 23,15%. Третье место занял основатель левого движения ”Неподчинившаяся Франция” Жан-Люк Меланшон, который набрал 22% голосов и не прошел во второй тур. Всего в выборах приняли участие 12 кандидатов. Большинство кандидатов, которые не прошли во второй тур, поддержали Макрона.

Предыдущие выборы президента также проходили в два тура. Тогда Макрон победил с результатом 66,10%, Ле Пен получила 33,90% голосов, напоминает РБК.