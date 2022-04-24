Герхард Шредер отправился к Путину, чтобы обсудить остановку войны с Украиной. Как прошла встреча?
Бывший канцлер ФРГ, который остался главой совета директоров ”Роснефти” после начала войны и из-за этого подвергся осуждению в Германии, пытался быть посредником в переговорах между Россией и Украиной, но у него не получилось, написала The New York Times.
В начале марта на Шредера вышли представители украинских властных кругов, попросившие его о посредничестве. Шредер согласился и прибыл в Москву, где встретился в президентом Владимиром Путиным, а также главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским и бизнесменом Романом Абрамовичем, который также участвует в переговорном процессе.
”Я могу сказать, что Путин заинтересован в прекращении войны. Но это не так просто. Есть несколько моментов, которые необходимо уточнить”, — цитирует The New York Times слова Шредера, сказанные после встречи с Путиным.
Андрей Мельник, посол Украины в Берлине, заявил, что посредническая инициатива с участием Шредера ”провалилась”, пишет издание.
"Медуза" приведит несколько цитат Шредера из статьи The New York Times:
”Я думаю, что эта война была ошибкой, и я всегда так говорил. Что нам нужно сделать сейчас, так это установить мир как можно быстрее”.
”Я всегда служил интересам Германии. Я делаю то, что могу. По крайней мере, одна сторона мне доверяет”.
”Нельзя надолго изолировать такую страну, как Россия, ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в российском сырье. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. И это сырье, которое непросто заменить”.
”Когда эта война закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так делаем”.
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