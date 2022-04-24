В ходе российского удара по Одессе погибла 3-месячная девочка, ее мать и бабушка

Дело возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Взрывы вражеских снарядов разрушили жилые помещения между 2 и 5 этажами и заблокировали выходы, оставив людей в ловушке. Также возник пожар, который сейчас ликвидирован сотрудниками Главного управления ГСЧС Украины в области", - говорится в заявлении.

Всего по Одессе было выпущено семь ракет, две из которых были сбиты, заявил в субботу вечером президент Украины. По его данным, в результате ударов погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе младенец.

Как сообщает "Обозреватель", погибли представители трех поколений одной семьи. Ракета убила молодую женщину, ее 3-месячную дочь Киру и мать.

Погибшую украинку звали Валерия Глодан. О смерти жены, ребенка и тещи сообщил в Facebook Юрий Глодан.

Ранее местные власти сообщали, что ракеты поразили военный объект и два жилых дома.

Минобороны России в субботу подтвердило, что наносило удары по территории Одессы, однако в ведомстве утверждают, что российские ВКС атаковали логистический терминал, "на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения".

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