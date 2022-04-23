Союз офицеров-резервистов поддерживает членство Финляндии в НАТО, говорится в пресс-релизе организации.

Правление союза озвучило свою позицию сегодня, в субботу, на заседании в Хельсинки.

– Занимая официальную позицию сейчас, мы хотим четко изложить наши взгляды и поддержать процесс принятия решений, ведущих к членству Финляндии в НАТО, — пишет председатель союза Ааро Мякеля.

В союзе считают, что членство в НАТО укрепит общую безопасность и обороноспособность Финляндии.