За рубежом
23.04.2022, 20:59

Союз офицеров-резервистов поддерживает членство Финляндии в НАТО

 
фото иллюстративное
фото иллюстративное
Foto: Andres Putting

В союзе считают, что членство в НАТО укрепит общую безопасность и обороноспособность Финляндии, передает Yle.

Союз офицеров-резервистов поддерживает членство Финляндии в НАТО, говорится в пресс-релизе организации.

Правление союза озвучило свою позицию сегодня, в субботу, на заседании в Хельсинки.

– Занимая официальную позицию сейчас, мы хотим четко изложить наши взгляды и поддержать процесс принятия решений, ведущих к членству Финляндии в НАТО, — пишет председатель союза Ааро Мякеля.

В союзе считают, что членство в НАТО укрепит общую безопасность и обороноспособность Финляндии.

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