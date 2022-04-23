23.04.2022, 17:11
Украинские власти сообщили о ракетном ударе по Одессе
Foto: Bianca Mikovitš
Власти Одессы сообщили, что днем 23 апреля российские военные нанесли по городу удар крылатыми ракетами.
Согласно сообщению городских властей, две ракеты попали в военные объекты, две — в жилые дома. Еще две ракеты сбили украинские ПВО.
По неподтвержденным данным, в результате обстрелов есть погибшие. Издание ”Думская” без указания источника пишет о трех погибших. Эту же информацию передает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.