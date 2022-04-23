ФОТО | Пасхальный протест: неизвестный пришел к Ласнамяэской церкви в черном мешке

По предварительным данным полиции, это была демонстрация из-за войны в Украине. Перед церковью лежал мужчина с сумкой и связанными руками. Очевидцы вызвали скорую помощь, потому что изначально предполагалось, что мужчина был весь в крови.

Как передали медики, у мужчины была не кровь, а другая красная субстанция. Полиция подтвердила, что конфликта на месте происшествия не было, в настоящее время уточняются дополнительные детали.

На месте оказался репортер RusDelfi. По его словам, десятки верующих сегодня пришли в Храм иконы Божией Матери ”Скоропослушница” накануне православной Пасхи. Но перед самым входом увидели полицейских и скорую помощь.

Оказалось, что к двум часам дня возле храма был замечен голый мужчина с пакетом на голове и связанными руками. ”Его привезли и выбросили прямо возле храма! Это же труп!” — шепчутся женщины. ”Господи, в такой большой праздник”, — качают головой мужчины.

Молодая девушка дрожащим голосом рассказывает, что видела, как мужчина в черном пакете лежал возле храма. ”Ноги — в желтых синяках, руки связаны белой веревкой сзади”, — слышно от прохожих.

В это время в машине скорой помощи медработники осматривают мужчину. Рядом стоящие полицейский утвердительно кивают головой на вопрос, ”жив ли”. Проходит шепот, что мужчину проверяют на алкогольное опьянение. ”Ноль промилле”, — слышится сбоку.

Мужчину выводят из скорой и отправляют в полицейскую машину. Уже после происшествия очевидцы говорят, что видели, что этот мужчина, со связанными руками и пакетом, к храму шел, а потом просто лег.

Будет дополнено.