Вторая кенийская бегунья за полгода убита своим сожителем

Тело 28-летней легкоатлетки было найдено в городе Итен. Убийца объявлен в розыск. Страшная находка сделана после того, как подозреваемый позвонил своему знакомому и сообщил, что зарезал спортсменку и указал место, в котором спрятал труп. Сам сожитель исчез и, скорее всего, сейчас находится на своей родине в Эфиопии.