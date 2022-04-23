23.04.2022, 13:00
Вторая кенийская бегунья за полгода убита своим сожителем(17)
Foto: Argo Ingver
Известная кенийская бегунья на средние и длинные дистанции Дамарис Мути Мутуа была убита своим сожителем.
Тело 28-летней легкоатлетки было найдено в городе Итен. Убийца объявлен в розыск. Страшная находка сделана после того, как подозреваемый позвонил своему знакомому и сообщил, что зарезал спортсменку и указал место, в котором спрятал труп. Сам сожитель исчез и, скорее всего, сейчас находится на своей родине в Эфиопии.
Это уже вторая трагедия с кенийскими бегуньями за последние полгода. В октябре прошлого года легкоатлетка Агнес Тироп погибла от рук собственного мужа.
Дамарис Мутуа является призером Юношеской Олимпиады — 2010. Последние годы она выступала за сборную Бахрейна.
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