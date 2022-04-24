Тайсон Фьюри вырубил очередного соперника: возможно, это последний бой Цыганского короля

От нокаутера Уайта ждали конкуренции лучшему тяжеловесу мира, но этого не было совсем: Фьюри просто разнес соперника, закончив бой в шестом раунде идеальной двоечкой.

Отметим, что Фьюри и считался безоговорочным фаворитом поединка. Ставки на его победу принимались с коэффициентом 1,17.

Тайсон Фьюри — лучший тяжеловес в мире. В его активе не только победы над Деонтеем Уайлдером и титул WBC, но и яркие перфомансы, которые Фьюри каждый раз закатывает в ринге.

”Хочу ли я завершить карьеру после этого боя? Да. Мы с Уайтом устроим настоящее шоу. Я правда хочу хорошего поединка. После этого я уйду. Я выиграю и уйду не из-за того, что так хотят фанаты, а потому что сам хочу. Я боксирую 20 лет. Не говорю, что хочу жизнь знаменитости, но я не хочу быть кинозвездой. Я просто хочу побыть один и отключить все социальные сети. Я здесь, чтобы провести всего один бой. Я ухожу и попрощаюсь навсегда”, — сказал Фьюри до боя.

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил после поединка, что бой с Диллианом Уайтом, скорее всего, был для него последним в карьере, пишет sports.ru.

”Я обещал своей жене, что третий бой с Уайлдером будет последним. Так и должно было быть, но я очень хотел выступить перед фанатами на ”Уэмбли”. Возможно, это все. Возможно, это последний бой Цыганского короля. И что за прекрасное завершение карьеры”, — сказал Фьюри.

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