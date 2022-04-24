Тайсон Фьюри вырубил очередного соперника: возможно, это последний бой Цыганского короля(28)
Британский чемпион Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в субботу, 23 апреля, защитил титул в поединке против соотечественника Диллиана Уайта (28-2, 19 КО). Цыганский король, как называют Фьюри, отстоял чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
От нокаутера Уайта ждали конкуренции лучшему тяжеловесу мира, но этого не было совсем: Фьюри просто разнес соперника, закончив бой в шестом раунде идеальной двоечкой.
Отметим, что Фьюри и считался безоговорочным фаворитом поединка. Ставки на его победу принимались с коэффициентом 1,17.
Тайсон Фьюри — лучший тяжеловес в мире. В его активе не только победы над Деонтеем Уайлдером и титул WBC, но и яркие перфомансы, которые Фьюри каждый раз закатывает в ринге.
”Хочу ли я завершить карьеру после этого боя? Да. Мы с Уайтом устроим настоящее шоу. Я правда хочу хорошего поединка. После этого я уйду. Я выиграю и уйду не из-за того, что так хотят фанаты, а потому что сам хочу. Я боксирую 20 лет. Не говорю, что хочу жизнь знаменитости, но я не хочу быть кинозвездой. Я просто хочу побыть один и отключить все социальные сети. Я здесь, чтобы провести всего один бой. Я ухожу и попрощаюсь навсегда”, — сказал Фьюри до боя.
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил после поединка, что бой с Диллианом Уайтом, скорее всего, был для него последним в карьере, пишет sports.ru.
”Я обещал своей жене, что третий бой с Уайлдером будет последним. Так и должно было быть, но я очень хотел выступить перед фанатами на ”Уэмбли”. Возможно, это все. Возможно, это последний бой Цыганского короля. И что за прекрасное завершение карьеры”, — сказал Фьюри.
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