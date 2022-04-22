В Минобороны РФ сообщили о потерях на крейсере "Москва"

"В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", — заявили в министерстве.

Первоначально в Минобороны РФ утверждали, что после пожара с корабля эвакуировали весь экипаж, но это противоречит многочисленным сообщениям о пропавших без вести и погибших моряках.

Согласно заявлению Минобороны РФ, 13 апреля на флагмане Черноморского флота произошел пожар, из-за которого "сдетонировал боезапас". Через сутки ведомство сообщило, что корабль затонул. Украинские источники заявляли, что крейсер "Москва" погиб из-за попадания украинских ракет "Нептун".