Донецкий "Шахтер" был самым успешным украинским футбольным клубом. Несмотря на то, что за последние восемь лет им ни разу не удавалось, тренироваться на своей базе и проводить домашние игры на родном стадионе. Из-за войны в Украине им пришлось покинуть Украину, чтобы ежедневно тренироваться и проводить товарищеские игры.

Дарио Срна, легендарный защитник сборной Хорватии, пережил все трудности вместе с футбольным клубом "Шахтер". Воспитанник футбольного клуба "Хайдук" из города Сплита, присоединился к "Шахтеру" в 2003 году и играл там до 2018 года. Затем он один сезон отыграл с Рагнаром Клаваном в "Кальяри", но потом вошел в тренерский штаб донецкого клуба. Сначала он работал помощником тренера, а с 2020 года - спортивным директором. Сыграл за сборную Хорватии 134 игры, это уже третья война, которую он пережил.