22.04.2022, 18:11
ВИДЕО | На польско-украинской границе — огромные очереди, люди стоят уже сутки
На польско-украинской границе Зосин-Устилуг, которую пересекают на автомобилях, выстроились длинные очереди.
Люди говорят, что стоят уже сутки. Один из мужчин сказал, что вынужден ехать через эту границу, так как именно через нее регистрируют купленные в Европе автомобили. В очереди у многих автомобилей были транзитные номера.
Ранее волонтеры в Запорожье рассказывали Delfi, что очень нуждаются в автомобилях. На них добровольцы ездят в осажденный Мариуполь для эвакуации людей и доставки гуманитарной помощи.