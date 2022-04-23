Новости России
23.04.2022, 14:40

ТОЧНО В ЦЕЛЬ | Как Украине удалось "Москву" потопить: подробности, карты, хронология

 

Война в Украине началась 24 февраля с того, что в территориальные воды Украины вошел российский военный корабль и приказал украинским пограничникам сдаться. Вместо сдачи корабль был послан по известному адресу. На прошлой неделе тот самый корабль затонул. Российская сторона заявляет, что всему виной несчастный случай и шторм. Однако судьба экипажа до сих пор не ясна. Каким был флагман Черноморского флота, крейсер ”Москва”? Как менялись заявления российской стороны касательно его судьбы? И что представляет из себя ракета, названная в честь Бога морей и потоков, которой украинцы смогли потопить российский флагман? Разбирался Forte.

Март Нигола mart.nigola@ekspressmeedia.ee
Эстер Вайтмаа ester.vaitmaa@delfi.ee
Таави Минник taavi.minnik@ekspressmeedia.ee
Андрей Якубович andrei.jakubovits@ekspressmeedia.ee
Лийси Вискус
liisi.viskus@lehed.ee
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